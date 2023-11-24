В Москве вспыхнул пожар на электроподстанции — видео

На рассвете 24 ноября в Москве загорелся пожар на электроподстанции «Чагино»

Площадь огня около 200 квадратов

Около 120 л топлива и трансформатор горят на территории подстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы, – пишут РосСМИ. Поделиться

Электроподстанция расположена в Юго-Восточном районе Москвы Люблино по улице Чагинской 2.

По информации российских СМИ, очаг возгорания в здании трансформатора. Площадь огня составляет около 200 квадратов. На месте происшествия работают экстренные службы.

Официальной информации о пострадавших нет.

В Подмосковье раздался взрыв на электростанции

23 ноября в подмосковном городе Литкарино на местной электроподстанции произошел взрыв и пожар. Из-за этого обесточены более 10 населенных пунктов.

По словам местных жителей, около часа ночи они заметили яркую вспышку со стороны подстанции, после чего по всей округе исчез свет, а на месте вспышки начался небольшой пожар.

По предварительным данным, более десяти населенных пунктов Подмосковья были обесточены.

Впоследствии РосСМИ сообщили, что инцидент с подстанцией произошел на территории Ленинского г.о. (в Молочном). Причиной, предварительно, стало короткое замыкание.