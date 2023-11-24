В Москве вспыхнул пожар на электроподстанции — видео

На рассвете 24 ноября в Москве загорелся пожар на электроподстанции «Чагино»
Площадь огня около 200 квадратов
Электроподстанция расположена в Юго-Восточном районе Москвы Люблино по улице Чагинской 2.
По информации российских СМИ, очаг возгорания в здании трансформатора. Площадь огня составляет около 200 квадратов. На месте происшествия работают экстренные службы.
Официальной информации о пострадавших нет.
В Подмосковье раздался взрыв на электростанции
23 ноября в подмосковном городе Литкарино на местной электроподстанции произошел взрыв и пожар. Из-за этого обесточены более 10 населенных пунктов.
По словам местных жителей, около часа ночи они заметили яркую вспышку со стороны подстанции, после чего по всей округе исчез свет, а на месте вспышки начался небольшой пожар.
По предварительным данным, более десяти населенных пунктов Подмосковья были обесточены.
Впоследствии РосСМИ сообщили, что инцидент с подстанцией произошел на территории Ленинского г.о. (в Молочном). Причиной, предварительно, стало короткое замыкание.
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