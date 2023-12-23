В окупованому Іловайську сталась масштабна бавовна на нафтобазі

В день, 23 грудня, в окупованому злочинною армією РФ Іловайську на Донеччині пролунав потужний вибух на нафтосховищі російських окупантів.

Що відомо про бавовну на нафтобазі в Іловайську

За інформацією радника мера окупованого РФ Маріуполя Петра Андрющенка, бавовна відбулась на території нафтосховища російських військових злочинців, розташованого поблизу залізничного вокзалу.

Андрющенко зазначив, що вибух відбувся в районі 13:00 і був настільки потужним, що його відчуло усе місто.

Внаслідок вибуху також спалахнула масштабна пожежа.

Зі свого боку російські окупанти заявили про ракетний удар по місту і нібито навіть навели фото з уламками від ракет.

Що відомо про бавовну на інших окупованих РФ територіях України

Зранку і вдень на території окупованого Росією Криму лунали вибухи.

У Джанкойському районі пролунали звуки пусків ракет. Втім, за кілька хвилин окупанти екстрено закрили Кримський міст. Зазначалося, що пуски під Джанкоєм - робота російської ППО.

Згодом спостерігачі повідомили про проліт ракети над Красноперекопським районом.

Невідомо, це відбиття атаки у повітрі, чи ракети летіли на українські міста.

Тим часом Кримський міст прикрили димовою завісою. Рух перекривали на понад годину. Після цього у Севастополі пролунала сирена повітряної тривоги. Над містом літали російські літаки.

Пізніше стало відомо про гучний вибух у селищі Чорноморське. Саме там 10 листопада було знищено два десантні катери ЧФ Росії.