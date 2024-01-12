Громко во всех районах. В Мариуполе раздаются взрывы

Жители временно оккупированного Мариуполя Донецкой области с утра 12 января слышат взрывы.
В Мариуполе раздается "бавовна"
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утром 12 января сообщил, что во всех районах города "громко".
Какая ситуация в Мариуполе
Российские войска захватили Мариуполь в феврале 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор город стал важным перевалочным пунктом для российских войск, через который они переправляют оружие, технику и солдат на передовую.
Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.
7 января под Мариуполем точным ударом уничтожен полупостроенный российскими оккупантами железнодорожный мост. Также сгорели цистерны с топливом и инженерный транспорт.
Российские оккупанты пытались сбить ракеты, которыми был атакован мост, но безуспешно. Кроме того, захватчики "засветили" местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе.
Андрющенко отмечает, что мост являлся частью плана россиян по построению железной дороги из РФ в Мариуполь.
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