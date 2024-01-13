Армия РФ утром атаковала Украину ракетами "Кинжал"

Что известно об очередной массированной ракетной атаке окупантов по Украине

По информации представителей командования Воздушных сил ВСУ, 05:32 утра оккупанты осуществили пуски ракет по стратегической авиации из района Каспийского моря.

В частности, из самолетов Ту-95МС были выпущены крылатые ракеты по Украине.

После этого в Воздушных силах сообщили о взлете вражеского истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области.

Кроме этого произошел взлет еще нескольких вражеских истребителей МиГ-31К, выпустивших по Украине аэробалистические ракеты "Кинжал".

Кинжалы были выпущены в направлении Днепра, Киева, Ровно, Кривого Рога.

Крылатые ракеты двигались в направлении западных областей Украины.

Также были пуски ракет Х-31П в направлении Бериславского района Херсонской области.

В целом, по данным мониторинговых групп, в эту ночь россияне применили 6 самолетов Ту-95МС, 6 самолетов Ту-22М3, 5 бортов МиГ-31К, самолеты Су-34/Су-35 и запускали баллистику из Крыма.

Что известно о последствиях вражеской атаки

Отмечается, что в результате атаки ракетами "Кинжал" взрывы прогремели в Днепре, в Кременчугском районе Полтавской области, где ракета упала на территории частного дома, однако, к счастью, не разорвалась.

Взрывы раздались в Черниговской области. Представители местных властей сообщили о работе ПВО и повреждении объектов инфраструктуры.

ПВО также работала в Кировоградской области. Сообщается, что пострадавшие и разрушения не зафиксированы.

В Ровенской области раздавались взрывы из-за работы ПВО.