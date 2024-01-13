Армия РФ утром атаковала Украину ракетами "Кинжал"

Утром 13 января преступная армия РФ провела массированную ракетную атаку по Украине, применив среди прочего аэробалистические ракеты "Кинжал".
Что известно об очередной массированной ракетной атаке окупантов по Украине
По информации представителей командования Воздушных сил ВСУ, 05:32 утра оккупанты осуществили пуски ракет по стратегической авиации из района Каспийского моря.
В частности, из самолетов Ту-95МС были выпущены крылатые ракеты по Украине.
После этого в Воздушных силах сообщили о взлете вражеского истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области.
Кроме этого произошел взлет еще нескольких вражеских истребителей МиГ-31К, выпустивших по Украине аэробалистические ракеты "Кинжал".
Кинжалы были выпущены в направлении Днепра, Киева, Ровно, Кривого Рога.
Крылатые ракеты двигались в направлении западных областей Украины.
Также были пуски ракет Х-31П в направлении Бериславского района Херсонской области.
В целом, по данным мониторинговых групп, в эту ночь россияне применили 6 самолетов Ту-95МС, 6 самолетов Ту-22М3, 5 бортов МиГ-31К, самолеты Су-34/Су-35 и запускали баллистику из Крыма.
Что известно о последствиях вражеской атаки
Отмечается, что в результате атаки ракетами "Кинжал" взрывы прогремели в Днепре, в Кременчугском районе Полтавской области, где ракета упала на территории частного дома, однако, к счастью, не разорвалась.
Взрывы раздались в Черниговской области. Представители местных властей сообщили о работе ПВО и повреждении объектов инфраструктуры.
ПВО также работала в Кировоградской области. Сообщается, что пострадавшие и разрушения не зафиксированы.
В Ровенской области раздавались взрывы из-за работы ПВО.
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