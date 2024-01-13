Армия РФ атаковала Шостку в Сумской области крылатыми ракетами Х-22

Преступная армия РФ во время утренней ракетной атаки по Украине выпустила по городу Шостка в Сумской области крылатые ракеты Х-22. В результате преступной атаки ранены и зафиксированы многочисленные разрушения.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Шостке Сумской области

По информации представителей Оперативного командования "Север" и прокуратуры Сумской области, в городе было зафиксировано 7 "прилетов".

В результате ракетной атаки российских преступников ранение получила 47-летняя женщина.

Взрывной волной было повреждено по меньшей мере 26 жилых домов.

Что известно о последствиях ракетных атак армии РФ по другим регионам

По словам руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате массированной ракетной атаки российских военных преступников, в частности, ракетами "Кинжал", зафиксированы попадания в Днепре.

Есть прилеты в Днепре. Какой ущерб нанесли удары, сейчас уточняем. Но самое главное всегда – люди. К счастью, все цели. Прошло, - отметил Лысак. Поделиться

Также Лысак поблагодарил защитников неба. Он подчеркнул, что их работа помогла избежать больших последствий.

Глава ОВА рассказал, что неспокойно и в Никопольщине. Российский агрессор никак не уймется и снова бьет по району.

По его словам, в небе над Днепропетровской областью силами ПВО были сбиты 2 вражеских ракеты.

Две вражеские ракеты теперь металлолом. "Крылатых" приземлили в Криворожском районе. Спасибо защитникам неба из ПВК "Восток", - подчеркнул Лысак. Поделиться

Известно, что обломки от сбитой ракеты рухнули в микрорайоне Бобровица в Чернигове.

В некоторых домах взрывной волной выбило окна. В результате взрыва прекратила работу котельная, она уже перезапущена. Жертв и пострадавших нет.

Также сообщается об уничтожении вражеской ракеты в Хмельницкой области.