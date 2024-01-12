В разведке Эстонии назвали цель массированных ракетных атак армии РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В разведке Эстонии назвали цель массированных ракетных атак армии РФ по Украине

Последствия ракетной атаки по Харьковщине
Читати українською
Источник:  ERR

По информации представителей разведки армии Эстонии, преступная армия РФ с помощью массированных ракетных атак по Украине пытается истощить украинские системы ПВО.

Как армия РФ пытается ослабить ПВО Украины массированными ракетными атаками

По словам руководителя Центра разведки армии Эстонии Антса Кивисельга, в последнее время армия страны-агрессорки активно использует для атак по Украине бомбардировщики дальней авиации и ракеты "Калибр".

В частности, ими наносятся удары по украинским военным объектам и объектам инфраструктуры.

Кроме того, руководитель эстонской военной разведки отметил, что нанесение российскими оккупантами ударов по украинским аэродромам может свидетельствовать о стремлении сорвать поставки американских истребителей F-16 от западных партнеров, которые очень сильно беспокоят Кремль.

Кивисельг отметил, что по-прежнему российские военные преступники пытаются истощить запасы ракет к системам ПВО в Украине.

Он также спрогнозировал, что для ухудшения погодных условий можно будет ожидать увеличения количества российских массированных ракетных атак.

Кивисельг также подчеркнул, что в настоящее время российская оборона промышленность, к сожалению, производит больше боеприпасов, чем использует преступная армия РФ.

Что известно о ситуации на фронте и вероятном развитии событий

Глава эстонской военной разведки подчеркнул, что российские военные преступники выпускают по позициям ВСУ до 10 тыс. снарядов в сутки, тогда как украинские военные – не более 2 тыс.

Основным направлением для российских войск является город Авдеевка, вокруг и внутри которого продолжаются бои, но российской стороне до сих пор не удалось окружить полностью, - отмечает эстонский военный.

По его мнению, российские оккупанты будут пытаться захватить или уничтожить пути поставок украинских военных в районе Авдеевки с целью заставить подразделения ВСУ в городе сдаться или отступить.

Он подчеркнул, что ни украинские военные, ни российские преступники из армии РФ не имеют возможности для быстрого передвижения, поскольку маневрирование очень ограничивается большим количеством минных полей и низкими температурами.

Снегопады ограничивают эффективное использование беспилотников, танковые подразделения вкапываются и используются как артиллерия, а из-за гололедицы для перемещения на позиции используется только гусеничный транспорт, - объясняет руководитель эстонской военной разведки.

Он также подтвердил, что украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Минобороны Эстонии озвучили стратегию победы Украины в войне против РФ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какие последствия возможного захвата Авдеевки оккупантами — прогноз разведки Эстонии
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Эстонии заявляют об освобождении Украиной части территорий Донецкой области
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.