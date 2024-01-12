В разведке Эстонии назвали цель массированных ракетных атак армии РФ по Украине

По информации представителей разведки армии Эстонии, преступная армия РФ с помощью массированных ракетных атак по Украине пытается истощить украинские системы ПВО.

Как армия РФ пытается ослабить ПВО Украины массированными ракетными атаками

По словам руководителя Центра разведки армии Эстонии Антса Кивисельга, в последнее время армия страны-агрессорки активно использует для атак по Украине бомбардировщики дальней авиации и ракеты "Калибр".

В частности, ими наносятся удары по украинским военным объектам и объектам инфраструктуры.

Кроме того, руководитель эстонской военной разведки отметил, что нанесение российскими оккупантами ударов по украинским аэродромам может свидетельствовать о стремлении сорвать поставки американских истребителей F-16 от западных партнеров, которые очень сильно беспокоят Кремль.

Кивисельг отметил, что по-прежнему российские военные преступники пытаются истощить запасы ракет к системам ПВО в Украине.

Он также спрогнозировал, что для ухудшения погодных условий можно будет ожидать увеличения количества российских массированных ракетных атак.

Кивисельг также подчеркнул, что в настоящее время российская оборона промышленность, к сожалению, производит больше боеприпасов, чем использует преступная армия РФ.

Что известно о ситуации на фронте и вероятном развитии событий

Глава эстонской военной разведки подчеркнул, что российские военные преступники выпускают по позициям ВСУ до 10 тыс. снарядов в сутки, тогда как украинские военные – не более 2 тыс.

Основным направлением для российских войск является город Авдеевка, вокруг и внутри которого продолжаются бои, но российской стороне до сих пор не удалось окружить полностью, - отмечает эстонский военный. Поделиться

По его мнению, российские оккупанты будут пытаться захватить или уничтожить пути поставок украинских военных в районе Авдеевки с целью заставить подразделения ВСУ в городе сдаться или отступить.

Он подчеркнул, что ни украинские военные, ни российские преступники из армии РФ не имеют возможности для быстрого передвижения, поскольку маневрирование очень ограничивается большим количеством минных полей и низкими температурами.

Снегопады ограничивают эффективное использование беспилотников, танковые подразделения вкапываются и используются как артиллерия, а из-за гололедицы для перемещения на позиции используется только гусеничный транспорт, - объясняет руководитель эстонской военной разведки. Поделиться

Он также подтвердил, что украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.