В разведке Эстонии назвали цель массированных ракетных атак армии РФ по Украине

По информации представителей разведки армии Эстонии, преступная армия РФ с помощью массированных ракетных атак по Украине пытается истощить украинские системы ПВО.
Как армия РФ пытается ослабить ПВО Украины массированными ракетными атаками
По словам руководителя Центра разведки армии Эстонии Антса Кивисельга, в последнее время армия страны-агрессорки активно использует для атак по Украине бомбардировщики дальней авиации и ракеты "Калибр".
В частности, ими наносятся удары по украинским военным объектам и объектам инфраструктуры.
Кроме того, руководитель эстонской военной разведки отметил, что нанесение российскими оккупантами ударов по украинским аэродромам может свидетельствовать о стремлении сорвать поставки американских истребителей F-16 от западных партнеров, которые очень сильно беспокоят Кремль.
Кивисельг отметил, что по-прежнему российские военные преступники пытаются истощить запасы ракет к системам ПВО в Украине.
Он также спрогнозировал, что для ухудшения погодных условий можно будет ожидать увеличения количества российских массированных ракетных атак.
Кивисельг также подчеркнул, что в настоящее время российская оборона промышленность, к сожалению, производит больше боеприпасов, чем использует преступная армия РФ.
Что известно о ситуации на фронте и вероятном развитии событий
Глава эстонской военной разведки подчеркнул, что российские военные преступники выпускают по позициям ВСУ до 10 тыс. снарядов в сутки, тогда как украинские военные – не более 2 тыс.
По его мнению, российские оккупанты будут пытаться захватить или уничтожить пути поставок украинских военных в районе Авдеевки с целью заставить подразделения ВСУ в городе сдаться или отступить.
Он подчеркнул, что ни украинские военные, ни российские преступники из армии РФ не имеют возможности для быстрого передвижения, поскольку маневрирование очень ограничивается большим количеством минных полей и низкими температурами.
Он также подтвердил, что украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-