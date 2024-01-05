В Эстонии заявляют об освобождении Украиной части территорий Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

В Эстонии заявляют об освобождении Украиной части территорий Донецкой области

ВСУ
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Источник:  ERR

Генштаб Эстонии официально заявляет, что фиксирует новые успехи Вооруженных сил Украины на юге Донецкой области.

ВСУ удается вытеснять россиян с оккупированных территорий

По словам главы оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии полковника Тармо Кундла, в течение последних дней бои продолжались по всей линии фронта, однако, несмотря на это, количество боевых столкновений начало сокращаться.

Генштаб Эстонии утверждает, что армии РФ удалось захватить незначительные территории и удержать инициативу.

Также Кундла предполагает, что оккупанты сосредоточятся на окружении Авдеевки и туда направят подавляющее большинство своих сил.

В то же время на южном фронте украинцам удалось освободить территории в населенных пунктах вблизи Великой Новоселки.

Кроме того, сообщается, что на восточной части Херсонщины пока значительные изменения не зафиксированы.

Россия до сих пор не смогла существенно продвинуться вперед

В Генштабе Эстонии обращают внимание на то, что армия РФ не смогла совершить никаких решительных действий, а оборона Украины держится.

Хотя за последние две недели РФ особенно интенсивно обстреливала украинские населенные пункты, нанося в среднем более 100 ударов в день, эти атаки не ослабили волю украинцев к обороне, а их противовоздушная оборона показала хорошую работу.

По убеждению Тармо Кундла, бойцы ВСУ могли бы обороняться еще лучше, будь у них технологии для уничтожения платформ, с которых наносятся авиаудары.

К слову, Минобороны Британии недавно заявило, что в течение последней недели наземные боевые действия в Украине продолжали характеризоваться либо статической линией фронта, либо очень постепенным локальным продвижением армии РФ.

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