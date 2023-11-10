Исландия и Эстония отправили Украине новую военную помощь — что вошло в пакет
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Мир
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Исландия и Эстония отправили Украине новую военную помощь — что вошло в пакет

Правительство Эстонии
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Эстония и Исландия подготовили для Украины очередной пакет военной помощи.

Исландия и Эстония подготовили пакет помощи для ВСУ

В пакет помощи вошли медицинское оборудование, оборудование для разминирования и борьбы с дронами.

Нам нужно продолжать поддерживать Украину, чтобы остановить российскую агрессию, говорится в сообщении.

Также Эстония вместе с Исландией передаст Вооруженным Силам военный госпиталь.

Он будет уже четвертым предоставленным Украине с участием эстонской стороны.

На этот раз мы объединяем усилия с Исландией, чтобы отправить в Украину уже четвертый военно-полевой госпиталь. Спасибо министру обороны Исландии Тордису Гильфадоттиру, – сообщил ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Полевой госпиталь является важным для оказания помощи пострадавшим в случае боевых действий. Его задачи состоят в выявлении, стабилизации и в случае необходимости оперировании пострадавших перед их доставкой в больницу.

Обычно в госпиталь входят палатки, контейнеры, амбулаторное отделение, несколько палат, операционное, стоматологическое отделение, лабораторные и радиологические отделения.

Помощь Исландии

В мае этого года для оборонной поддержки Украины в противостоянии российскому вторжению Исландия приобрела десять бензовозов для нужд украинской армии. Были заключены контракты с европейским поставщиком в этой сфере на закупку десяти б/у бензовозов.

Транспортировка нефтепродуктов критически важна для обороноспособности и мобильности украинских военных в условиях российской агрессии.

Зимой Исландия снабжала украинских военных теплой одеждой. Это носки, подштанники и свитера из шерсти мериноса, головные уборы, зимние перчатки, обувь и верхняя одежда. Тогда в Исландии даже организовали общенациональный марафон по вязанию носков и свитеров для военных ВСУ.

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