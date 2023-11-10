Исландия и Эстония отправили Украине новую военную помощь — что вошло в пакет

Эстония и Исландия подготовили для Украины очередной пакет военной помощи.
Исландия и Эстония подготовили пакет помощи для ВСУ
В пакет помощи вошли медицинское оборудование, оборудование для разминирования и борьбы с дронами.
Также Эстония вместе с Исландией передаст Вооруженным Силам военный госпиталь.
Он будет уже четвертым предоставленным Украине с участием эстонской стороны.
Полевой госпиталь является важным для оказания помощи пострадавшим в случае боевых действий. Его задачи состоят в выявлении, стабилизации и в случае необходимости оперировании пострадавших перед их доставкой в больницу.
Обычно в госпиталь входят палатки, контейнеры, амбулаторное отделение, несколько палат, операционное, стоматологическое отделение, лабораторные и радиологические отделения.
Помощь Исландии
В мае этого года для оборонной поддержки Украины в противостоянии российскому вторжению Исландия приобрела десять бензовозов для нужд украинской армии. Были заключены контракты с европейским поставщиком в этой сфере на закупку десяти б/у бензовозов.
Транспортировка нефтепродуктов критически важна для обороноспособности и мобильности украинских военных в условиях российской агрессии.
Зимой Исландия снабжала украинских военных теплой одеждой. Это носки, подштанники и свитера из шерсти мериноса, головные уборы, зимние перчатки, обувь и верхняя одежда. Тогда в Исландии даже организовали общенациональный марафон по вязанию носков и свитеров для военных ВСУ.
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