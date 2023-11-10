Ісландія та Естонія відправили Україні нову військову допомогу — що увійшло до пакету

Естонія та Ісландія підготували для України черговий пакет військової допомоги.

Ісландія та Естонія підготували пакет допомоги для ЗСУ

До пакета допомоги ввійшли медичне обладнання, обладнання для розмінування та боротьби з дронами.

Нам треба продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити російську агресію, – йдеться у повідомленні. Поширити

Також Естонія разом з Ісландією передасть Збройним Силам військовий госпіталь.

Він буде вже четвертим наданим Україні за участю естонської сторони.

Цього разу ми об’єднуємо наші зусилля з Ісландією, щоб відправити в Україну вже четвертий військово-польовий госпіталь. Дякую міністру оборони Ісландії Тордісу Гільфадоттіру, – повідомив раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Поширити

Польовий шпиталь є надважливим для надання допомоги постраждалим у разі бойових дій. Його завдання полягають у виявленні, стабілізації та у разі потреби оперуванні постраждалих перед їх доставкою до лікарні.

Зазвичай до шпиталю входять намети, контейнери, амбулаторне відділення, декілька палат, операційна, стоматологічне відділення, лабораторні та радіологічні відділення.

Допомога Ісландії

У травні цього року для оборонної підтримки України у протистоянні російському вторгненню Ісландія придбала десять бензовозів для потреб української армії. Було укладено контракти з європейським постачальником у цій сфері на закупівлю десяти вживаних бензовозів.

Транспортування нафтопродуктів є критично важливим для обороноздатності та мобільності українських військових в умовах російської агресії.

Взимку Ісландія забезпечувала українських військових теплим одягом. Це шкарпетки, підштанники та светри з мериносової вовни, головні убори, зимові рукавиці, взуття та верхній одяг. Тоді в Ісландії навіть організували загальнонаціональний марафон із в’язання шкарпеток та светрів для військових ЗСУ.