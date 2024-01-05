В Естонії заявляють про звільнення Україною частини територій на Донеччині

Генштаб Естонії офіційно заявляє про те, що фіксує нові успіхи Збройних сил України на півдні Донецької області.

ЗСУ вдається витісняти росіян з окупованих територій

За словами очільника оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії полковниа Тармо Кундла, протягом останніх днів бої тривали по всій лінії фронту, однак, попри це, кількість бойових зіткнень почала скорочувати.

Генштаб Естонії стверджує, що армії РФ вдалося захопити незначні території та втримати ініціативу.

Також Кундла припускає, що окупанти зосередяться на оточенні Авдіївки й туди спрямують переважну більшість своїх сил.

Водночас на південному фронті українцям вдалося звільнити території в населених пунктах поблизу Великої Новосілки. Поширити

Окрім того, наголошується, що на східній частині Херсонщині поки значних змін не зафіксовано.

Росія досі не змогла суттєво просунутися вперед

У Генштабі Естонії звертають увагу на те, що армія РФ не змогла зробити жодних рішучих дій, а оборона України тримається.

Хоча протягом останніх двох тижнів РФ особливо інтенсивно обстрілювала українські населені пункти, завдаючи в середньому понад 100 ударів на день, ці атаки не послабили волю українців до оборони, а їхня протиповітряна оборона показала хорошу роботу. Поширити

На переконання Тармо Кундла, бійці ЗСУ могли б оборонятися ще краще, якби у них були технології для знищення платформ, з яких завдаються авіаудари.

До слова, Міноборони Британії нещодавно заявило, що протягом останнього тижня наземні бойові дії в Україні продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим, локальним просуванням армії РФ.