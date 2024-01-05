В Естонії заявляють про звільнення Україною частини територій на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

В Естонії заявляють про звільнення Україною частини територій на Донеччині

ЗСУ
Джерело:  ERR

Генштаб Естонії офіційно заявляє про те, що фіксує нові успіхи Збройних сил України на півдні Донецької області.

ЗСУ вдається витісняти росіян з окупованих територій

За словами очільника оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії полковниа Тармо Кундла, протягом останніх днів бої тривали по всій лінії фронту, однак, попри це, кількість бойових зіткнень почала скорочувати.

Генштаб Естонії стверджує, що армії РФ вдалося захопити незначні території та втримати ініціативу.

Також Кундла припускає, що окупанти зосередяться на оточенні Авдіївки й туди спрямують переважну більшість своїх сил.

Водночас на південному фронті українцям вдалося звільнити території в населених пунктах поблизу Великої Новосілки.

Окрім того, наголошується, що на східній частині Херсонщині поки значних змін не зафіксовано.

Росія досі не змогла суттєво просунутися вперед

У Генштабі Естонії звертають увагу на те, що армія РФ не змогла зробити жодних рішучих дій, а оборона України тримається.

Хоча протягом останніх двох тижнів РФ особливо інтенсивно обстрілювала українські населені пункти, завдаючи в середньому понад 100 ударів на день, ці атаки не послабили волю українців до оборони, а їхня протиповітряна оборона показала хорошу роботу.

На переконання Тармо Кундла, бійці ЗСУ могли б оборонятися ще краще, якби у них були технології для знищення платформ, з яких завдаються авіаудари.

До слова, Міноборони Британії нещодавно заявило, що протягом останнього тижня наземні бойові дії в Україні продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим, локальним просуванням армії РФ.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Естонія наблизилася до схвалення конфіскації заморожених активів РФ
активи
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ісландія та Естонія відправили Україні нову військову допомогу — що увійшло до пакету
Уряд Естонії
допомога
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Естонія виділила 730 тис євро на допомогу українським біженцям
Естонія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм