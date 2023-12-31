Естонія виділила 730 тис євро на допомогу українським біженцям

Естонія виділила 730 тисяч євро на українських біженців. Кошти спрямують на психологічну допомогу та соціальну інтеграцію.

Що відомо про нову допомогу від Естонії

Канцлер Міністерства соціальних справ Естонії Маарьо Мяндмаа повідомив, що держава спрямувала майже три чверті мільйона євро на психологічну допомогу та соціальну інтеграцію українських біженців.

Ми виділили на допомогу у сфері психічного здоров'я військовим біженцям і на інтеграцію спільнот біженців 730 тисяч євро, - заявив він. Поширити

Канцлер зазначив, що Міністерство соціальних справ Естонії допомагало українцям, які рятуються від агресії РФ в Естонії, й іншими способами.

Наприклад, тим, хто отримав міжнародний захист, було запропоновано тимчасове житло і всебічна допомога в пошуку житла в Естонії.

Військова допомога від Естонії України

З 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму 500 млн євро, що становить приблизно 1,4% ВВП.

Попередні пакети допомоги від Естонії України включали, протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові міномети, кулемети, транспортні засоби, обладнання зв'язку, польові шпиталі, медичне приладдя, особисті засоби захисту (шоломи, броню), а також військовий продовольчий пайок.

Також взимку Ісландія забезпечувала українських військових теплим одягом. Це шкарпетки, підштанники та светри з мериносової вовни, головні убори, зимові рукавиці, взуття та верхній одяг. Тоді в Ісландії навіть організували загальнонаціональний марафон із в’язання шкарпеток та светрів для військових ЗСУ.