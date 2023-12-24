Тайвань разом із фундацією «Унія Метрополій Польських» створив благодійний фонд для допомоги біженцям із України в Польщі. Острівна країна відразу перерахували туди мільйон доларів.

Тайвань виділив 1 млн дол для українських біженців у Польщі

Запит на фінансування з цього фонду можуть подавати польські органи місцевого самоврядування та неурядові організації, йдеться на сайті МЗС Тайваню. Кожну заяву розглядатиме відбіркова комісія.

Зокрема гроші можна буде використати для інтеграції українців у країні, покращення умов освіти та в майбутньому сприянню поверненню біженців додому.

Тайвань, який також стоїть перед загрозою авторитаризму, продовжує підтримувати дух демократичної солідарності та допомагати Польщі у наданні гуманітарної допомоги українським біженцям, - сказала представниця Тайваню в Польщі Ву Шаннянь. Поширити

ЄК пропонує продовжити захист українців у ЄС

У Єврокомісії зазначають, що такий крок забезпечить певність і підтримку для понад 4 мільйонів осіб, які користуються захистом у всьому ЄС.

Цю пропозицію Комісії тепер має прийняти Рада ЄС.

Нагадаємо, що ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів.

У Єврокомісії вважають, що причини для тимчасового захисту залишаються, і тому тимчасовий захист слід продовжити як необхідну відповідь на поточну нестабільну ситуацію, яка ще не сприяє безпечному та тривалому поверненню тих, хто користується тимчасовим захистом у Європі.

Скільки буде потрібно, Європейський Союз підтримуватиме Україну – солідарність, яка втілилася в наданні негайного статусу захисту для всіх тих, хто тікає від російської війни. Сьогодні, коли триває війна, ми просимо держави-члени знову зібратися разом і продовжити тимчасовий захист ще на рік, - зазначив віцепрезидент ЄК Маргарітіс Схінас.