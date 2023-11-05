ХАМАС хотів вивезти своїх поранених бойовиків під виглядом біженців — NYT

Евакуацію іноземних громадян із Сектора Гази призупинили через спробу ХАМАСу включити своїх бойовиків до числа тих, хто має виїхати до Єгипту через КПП "Рафах".

ХАМАС намагалося вивезти своїх поранених бойовиків із Гази під виглядом біженців

Як заявив чиновник Білого дрму, через дії бойовиків евакуація іноземних громадян із Гази призупинилася.

За його словами, ХАМАС неодноразово передавав Ізраїлю, США та Єгипту списки поранених палестинців, яким мали дозволити виїзд із сектору Гази разом з іноземцями. Однак під час перевірки з’ясувалося, що близько третини поранених палестинців були бойовиками ХАМАС.

Представник адміністрації президента США додав, що ХАМАС зрештою поступився, а сторони погодили список поранених палестинців, які не є бойовиками.

Як пише NYT, перспектива того, що бойовики ХАМАС можуть залишити сектор Гази, особливо турбує Єгипет, який не хоче можливого припливу терористів.

Іноземці не можуть виїжджати з Гази

Терористичне угрупування ХАМАС призупинило евакуацію іноземців із сектора Гази в Єгипет.

ХАМАС буде блокувати виїзд іноземних громадян з сектора Гази до тих пір, поки поранені палестинці не будуть евакуйовані в Єгипет. Для цього потрібно створити безпечні шляхи для проїзду машин швидкої допомоги до прикордонного пункту Рафах.

Вимога з'явилася після того, як в п'ятницю Ізраїль визнав, що напав на машину швидкої допомоги біля лікарні Аль-Шифа в місті Газа, найбільшого медичного закладу в анклаві. Автомобіль знаходився в складі колони, що прямувала в Рафах. Ізраїль заявив, що машину швидкої допомоги використовували бойовики ХАМАС.