ХАМАС хотел вывезти своих раненых боевиков под видом беженцев – NYT

Эвакуацию иностранных граждан из Сектора Газы приостановили из-за попытки ХАМАС включить своих боевиков в число тех, кто должен выехать в Египет через КПП "Рафах".

ХАМАС пыталось вывезти своих раненых боевиков из Газы под видом беженцев

Как заявил чиновник Белого Дрму, из-за действий боевиков эвакуация иностранных граждан из Газы приостановилась.

По его словам, ХАМАС неоднократно передавал Израилю, США и Египту списки раненых палестинцев, которым предстояло разрешить выезд из сектора Газа вместе с иностранцами. Однако в ходе проверки выяснилось, что около трети раненых палестинцев были боевиками ХАМАСа.

Представитель администрации президента США добавил, что ХАМАС в конце концов уступил, а стороны согласовали список раненых палестинцев, не являющихся боевиками.

Как пишет NYT, перспектива того, что боевики ХАМАС могут покинуть сектор Газа, особенно беспокоит Египет, не желающий возможного притока террористов.

Иностранцы не могут уезжать из Газы

Террористическая группировка ХАМАС приостановила эвакуацию иностранцев из сектора Газа в Египет.

ХАМАС будет блокировать выезд иностранных граждан из сектора Газа до тех пор, пока раненые палестинцы не будут эвакуированы в Египет. Для этого нужно создать безопасные пути для проезда машин скорой помощи в пограничный пункт Рафах.

Требование возникло после того, как в пятницу Израиль признал, что напал на машину скорой помощи возле больницы Аль-Шифа в городе Газа, крупнейшего медицинского учреждения в анклаве. Автомобиль находился в составе колонны, направлявшейся в Рафах. Израиль заявил, что машину скорой помощи использовали боевики ХАМАС.