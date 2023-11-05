ХАМАС запретил иностранцам выезжать из Газы

Выезд будет заблокирован до тех пор, пока раненые палестинцы не будут эвакуированы в Египет.

Иностранцы не могут уезжать из Газы

Террористическая группировка ХАМАС приостановила эвакуацию иностранцев из сектора Газа в Египет.

ХАМАС будет блокировать выезд иностранных граждан из сектора Газа до тех пор, пока раненые палестинцы не будут эвакуированы в Египет. Для этого нужно создать безопасные пути для проезда машин скорой помощи в пограничный пункт Рафах.

Требование возникло после того, как в пятницу Израиль признал, что напал на машину скорой помощи возле больницы Аль-Шифа в городе Газа, крупнейшего медицинского учреждения в анклаве. Автомобиль находился в составе колонны, направлявшейся в Рафах. Израиль заявил, что машину скорой помощи использовали боевики ХАМАС.

Эвакуация из Сектора Газы-главные новости

7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль, в результате сотни людей были убиты и ранены, и многие похищены.

В свою очередь, армия Израиля объявила операцию по уничтожению инфраструктуры ХАМАС и начала вторжение в сектор Газа.

При этом иностранные государства пытались эвакуировать своих граждан из сектора Газа. Уехать из анклава захотели сотни владельцев иностранных паспортов, но Египет не открывал КПП "Рафах". Первая эвакуация прошла только 1 ноября.

Украинцев не было в числе первых уехавших. Как отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, там жива очередь из множества желающих, их несколько сотен.