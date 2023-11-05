ХАМАС заборонив іноземцям виїжджати з Гази
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ХАМАС заборонив іноземцям виїжджати з Гази

ХАМАС

Виїзд буде заблокований до тих пір, поки поранені палестинці не будуть евакуйовані в Єгипет.

Іноземці не можуть виїжджати з Гази

Терористичне угрупування ХАМАС призупинило евакуацію іноземців із сектора Гази в Єгипет.

ХАМАС буде блокувати виїзд іноземних громадян з сектора Гази до тих пір, поки поранені палестинці не будуть евакуйовані в Єгипет. Для цього потрібно створити безпечні шляхи для проїзду машин швидкої допомоги до прикордонного пункту Рафах.

Вимога з'явилася після того, як в п'ятницю Ізраїль визнав, що напав на машину швидкої допомоги біля лікарні Аль-Шифа в місті Газа, найбільшого медичного закладу в анклаві. Автомобіль знаходився в складі колони, що прямувала в Рафах. Ізраїль заявив, що машину швидкої допомоги використовували бойовики ХАМАС.

Евакуація з Сектора Гази-головні новини

7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, в результаті сотні людей були вбиті і поранені, і багато викрадені.

У свою чергу армія Ізраїлю оголосила операцію зі знищення інфраструктури ХАМАС і почала вторгнення в сектор Гази.

При цьому іноземні держави намагалися евакуювати своїх громадян з Сектора Гази. Виїхати з анклаву захотіли сотні власників іноземних паспортів, але Єгипет не відкривав КПП "Рафах". Перша евакуація пройшла лише 1 листопада.

Українців не було в числі перших, хто виїхав. Як зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, там жива черга з безлічі бажаючих, їх кілька сотень.

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