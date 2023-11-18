Українські підлітки отримали Міжнародну дитячу премію миру за застосунок для дітей-біженців

Українські підлітки стали лауреатами Міжнародної дитячої премії миру 2023. Вони створили додаток Refee, який допомагає дітям-біженцям.

Міжнародну дитячу премію миру отримали українки

Найпрестижнішу молодіжну премію у світі отримали:

Софія Терещенко, 18 років;

Анастасія Феськова, 17 років;

Анастасія Демченко, 17 років.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну дівчата працювали над розробкою мобільного додатку. Почувши розповіді дітей, які були змушені тікати через кордон без батьків, вони змінили фокус свого проєкту на допомогу дітям-біженцям, які опинилися без супроводу.

Їм вдалося створити два додатки:

Refee допомагає дітям віком від 4 до 11 років знайти всю необхідну інформацію, щоб почуватися в безпеці в новій країні та отримати доступ до основних потреб, таких як безпека, їжа та притулок.

SVITY призначений для молодих людей віком від 16 років, які мають труднощі з інтеграцією в новій країні. Він сприяє спілкуванню між дітьми-біженцями та дітьми з приймаючих громад.

Що відомо про Міжнародну дитячу премію миру

Міжнародна організація захисту прав дітей KidsRights, яка організовує премію, зазначає, що церемонія нагородження пройшла у Лондоні.

Премію українським підліткам вручив лауреат Нобелівської премії миру 2015 року тунісець Уідед Бушамауї.

Раніше Міжнародну дитячу премію миру також отримали Малала Юсуфзай, Грета Тунберг і Нкосі Джонсон.

Вона складається зі статуетки Нкосі та стипендії на навчання. Одержувач також отримає проєктний фонд у розмірі 100 000 євро, половина з яких піде на користь проєкту переможця.

KidsRights, амстердамська організація, інвестує іншу половину суми в проєкти інших молодих людей, які борються за права дітей.