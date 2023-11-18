Украинские подростки получили Международную детскую премию мира за приложение для детей-беженцев

Международную детскую премию мира получили украинки

Престижную молодежную премию в мире получили:

София Терещенко, 18 лет;

Анастасия Феськова, 17 лет;

Анастасия Демченко, 17 лет.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину девушки работали над разработкой мобильного приложения. Услышав рассказы детей, вынужденных бежать через границу без родителей, они изменили фокус своего проекта в помощь детям-беженцам, оказавшимся без сопровождения.

Им удалось создать два приложения:

Refee помогает детям в возрасте от 4 до 11 лет найти всю необходимую информацию, чтобы чувствовать себя в безопасности в новой стране и получить доступ к основным потребностям, таким как безопасность, еда и убежище.

SVITY предназначен для молодых людей старше 16 лет, которые испытывают трудности с интеграцией в новой стране. Он способствует общению между детьми-беженцами и детьми принимающих общин.

Что известно о Международной детской премии мира

Международная организация по защите прав детей KidsRights, которая организовывает премию, отмечает, что церемония награждения прошла в Лондоне.

Премию украинским подросткам вручил лауреат Нобелевской премии мира 2015 тунисец Уидед Бушамауи.

Ранее Международную детскую премию мира также получили Малала Юсуфзай, Грета Тунберг и Нкоси Джонсон.

Она состоит из статуэтки Нкоси и стипендии на обучение. Получатель получит проектный фонд в размере 100 000 евро, половина из которых пойдет в пользу проекта победителя.

KidsRights, амстердамская организация, инвестирует другую половину суммы в проекты других молодых людей, борющихся за права детей.