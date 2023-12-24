Тайвань выделил 1 млн дол для украинских беженцев в Польше
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Мир
Дата публикации

Тайвань выделил 1 млн дол для украинских беженцев в Польше

беженцы
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Тайвань вместе с фондом «Уния Метрополий Польских» создал благотворительный фонд для помощи беженцам из Украины в Польше. Островная страна сразу перечислила туда миллион долларов.

Тайвань выделил 1 млн долл. для украинских беженцев в Польше

Запрос на финансирование этого фонда могут подавать польские органы местного самоуправления и неправительственные организации, говорится на сайте МИД Тайваня. Каждое заявление будет рассматривать отборочная комиссия.

В частности, деньги можно будет использовать для интеграции украинцев в стране, улучшения условий образования и в будущем содействии возвращению беженцев домой.

Тайвань, также стоящий перед угрозой авторитаризма, продолжает поддерживать дух демократической солидарности и помогать Польше в оказании гуманитарной помощи украинским беженцам, - сказала представительница Тайваня в Польше Ву Шаньань.

ЕК предлагает продолжить защиту украинцев в ЕС

В Еврокомиссии отмечают, что такой шаг обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 миллионам человек, пользующимся защитой во всем ЕС.

Это предложение Комиссии теперь должен принять Совет ЕС.

Напомним, что ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 по единодушному решению государств-членов.

В Еврокомиссии считают, что причины временной защиты остаются, и поэтому временную защиту следует продолжить как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой в Европе.

Сколько потребуется, Европейский Союз будет поддерживать Украину – солидарность, которая воплотилась в предоставлении немедленного статуса защиты для всех бегущих от российской войны. Сегодня, когда идет война, мы просим государства-члены снова собраться вместе и продлить временную защиту еще на год, - отметил вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.

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