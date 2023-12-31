Эстония выделила 730 тыс евро на помощь украинским беженцам

Эстония выделила 730 тысяч евро на украинских беженцев. Средства будут направлены на психологическую помощь и социальную интеграцию.

Что известно о новой помощи от Эстонии

Канцлер Министерства социальных дел Эстонии Мааре Мяндмаа сообщил, что государство направило почти три четверти миллиона евро на психологическую помощь и социальную интеграцию украинских беженцев.

Мы выделили на помощь в сфере психического здоровья военным беженцам и на интеграцию сообществ беженцев 730 тысяч евро, – заявил он. Поделиться

Канцлер отметил, что Министерство социальных дел Эстонии помогало украинцам, спасающимся от агрессии РФ в Эстонии, и другими способами.

Например, получившим международную защиту было предложено временное жилье и всесторонняя помощь в поиске жилья в Эстонии.

Военная помощь от Эстонии Украины

С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму 500 млн. евро, что составляет примерно 1,4% ВВП.

Предыдущие пакеты помощи от Эстонии Украины включали противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые минометы, пулеметы, транспортные средства, оборудование связи, полевые госпитали, медицинские принадлежности, личные средства защиты (шлемы, броню) также военный продовольственный паек.

Также зимой Исландия обеспечивала украинских военных теплой одеждой. Это носки, подштанники и свитера из шерсти мериноса, головные уборы, зимние перчатки, обувь и верхняя одежда. Тогда в Исландии даже организовали общенациональный марафон по вязанию носков и свитеров для военных ВСУ.