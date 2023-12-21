Нидерланды объявили о выделении Украине первого транша по помощи на 2 млрд евро

Власти Нидерландов объявили о выделении Украине первого пакета невоенной помощи в размере 102 млн евро в рамках гуманитарной поддержки и финансирования неотложных потребностей в течение 2024 года на общую сумму более 2 млрд евро.

Что известно о невоенной помощи Украине от Нидерландов

Отмечается, что первый транш выделяется с целью финансирования гуманитарных и неотложных потребностей Украины в течение первых четырех месяцев 2024 года.

В заявлении правительства Нидерландов подчеркивается, что эта помощь направлена на поддержку Украины в течение зимнего периода.

Продолжающаяся война продолжает наносить ущерб украинскому обществу и экономике. Поэтому потребности остаются такими же большими, как и раньше, – объясняют представители правительства Нидерландов. Поделиться

На что пойдут деньги из первого пакета невоенной помощи Украине от Нидерландов

5 млн. евро на гуманитарную помощь через Украинский гуманитарный фонд УКГВ ООН;

15 млн. евро на разминирование сельскохозяйственных земель и освобожденных территорий, в том числе;

62 млн. евро в поддержку правительства Украины в предоставлении базовых услуг, восстановлении критической инфраструктуры и обеспечении реформ через Специальную программу восстановления Украины и Молдовы (SPUR), которая является частью Международной ассоциации развития (IDA) Всемирного банка;

10 млн евро поставок для украинской электросети.

Что известно о помощи других стран ЕС

В Минобороны Финляндии сообщили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму более 100 млн евро.

При этом президент страны Саули Нииностио поддержал решение об увеличении объемов военной помощи Украине со стороны Финляндии.

Финляндия отдана поддержке Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Общая стоимость поставляемых нами комплектов оборонного оборудования сейчас составляет 1,6 млрд евро, - отметил глава Минобороны страны Антти Хакканен. Поделиться

Ради обеспечения безопасной доставки этой помощи Украине власти Финляндии не раскрывают содержание пакета и пути его передачи.