Нідерланди оголосили про виділення Україні першого траншу із допомоги на 2 млрд євро

Влада Нідерландів оголосила про виділення Україні першого пакету невійськової допомоги у розмірі 102 млн євро в рамках гуманітарної підтримки та фінансування невідкладних потреб протягом 2024 року на загальну суму у понад 2 млрд євро.

Що відомо про невійськову допомогу Україні від Нідерландів

Зазначається, що перший транш виділяється із метою фінансування гуманітарних та нагальних потреб України протягом перших чотирьох місяців 2024 року.

У заяві уряду Нідерландів підкреслюється, що ця допомога спрямована на підтримку України протягом зимового періоду.

Триваюча війна продовжує завдавати шкоди українському суспільству та економіці. Тому потреби залишаються такими ж великими, як і раніше, - пояснюють представники уряду Нідерландів. Поширити

На що підуть гроші з першого пакета невійськової допомоги Україні від Нідерландів

5 млн євро на гуманітарну допомогу через Український гуманітарний фонд УКГВ ООН;

15 млн євро на розмінування сільськогосподарських земель та звільнених територій, у тому числі;

62 млн євро на підтримку уряду України у наданні базових послуг, відновленні критичної інфраструктури та забезпеченні реформ через Спеціальну програму відновлення України та Молдови (SPUR), яка є частиною Міжнародної асоціації розвитку (IDA) Світового банку;

10 млн євро постачання для української електромережі.

Що відомо про допомогу від інших країн ЄС

У Міноборони Фінляндії повідомили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму у понад 100 млн євро.

При цьому президент країни Саулі Нііністьо підтримав рішення, щодо збільшення обсягів військової допомоги Україні з боку Фінляндії.

Фінляндія віддана підтримці України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість комплектів оборонного обладнання, які ми постачаємо, зараз становить 1,6 млрд євро, - зазначив глава Міноборони країни Антті Хакканен. Поширити

Заради гарантування безпечної доставки цієї допомоги Україні влада Фінляндії не розкриває зміст пакету та шляхи його передачі.