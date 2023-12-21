Нідерланди оголосили про виділення Україні першого траншу із допомоги на 2 млрд євро

Влада Нідерландів оголосила про виділення Україні першого пакету невійськової допомоги у розмірі 102 млн євро в рамках гуманітарної підтримки та фінансування невідкладних потреб протягом 2024 року на загальну суму у понад 2 млрд євро.
Що відомо про невійськову допомогу Україні від Нідерландів
Зазначається, що перший транш виділяється із метою фінансування гуманітарних та нагальних потреб України протягом перших чотирьох місяців 2024 року.
У заяві уряду Нідерландів підкреслюється, що ця допомога спрямована на підтримку України протягом зимового періоду.
На що підуть гроші з першого пакета невійськової допомоги Україні від Нідерландів
5 млн євро на гуманітарну допомогу через Український гуманітарний фонд УКГВ ООН;
15 млн євро на розмінування сільськогосподарських земель та звільнених територій, у тому числі;
62 млн євро на підтримку уряду України у наданні базових послуг, відновленні критичної інфраструктури та забезпеченні реформ через Спеціальну програму відновлення України та Молдови (SPUR), яка є частиною Міжнародної асоціації розвитку (IDA) Світового банку;
10 млн євро постачання для української електромережі.
Що відомо про допомогу від інших країн ЄС
У Міноборони Фінляндії повідомили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму у понад 100 млн євро.
При цьому президент країни Саулі Нііністьо підтримав рішення, щодо збільшення обсягів військової допомоги Україні з боку Фінляндії.
Заради гарантування безпечної доставки цієї допомоги Україні влада Фінляндії не розкриває зміст пакету та шляхи його передачі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-