По мнению представителей Минобороны Эстонии, Украина все еще может добиться победы в развязанной Кремлем преступной войне.

Как в Минобороны Эстонии видят путь Украины к победе в войне

По мнению представителей эстонского оборонного ведомства, Украина может одержать победу в войне против РФ в течение трех ближайших лет при увеличении объемов военных поставок ВСУ, а также навязывая преступной армии РФ тактику невыносимого уровня истощения.

В 1989 году падение Берлинской стены проложило путь в "целую, свободную и мирную" Европу - видение, изложенное президентом Джорджем Бушем-старшим несколькими месяцами ранее. Перспектива, которой были лишены предыдущие поколения, впоследствии превратилась в историю наибольшего успеха для сотен миллионов европейцев. Сегодня именно это стремление поставлено на карту в Украине, отмечают в Минобороны Эстонии. Поделиться

Представители эстонского оборонного ведомства отмечают, что поскольку Кремль продолжает преступную вооруженную агрессию против Украины уже на протяжении почти 10 лет, легко отчаяться, ведь стремление РФ к уничтожению Украины и причинение максимальных разрушений начинают казаться бесконечными, как и ресурсы, выделяющие на это преступное. руководство.

Однако в Минобороны Эстонии также подчеркивают, что поражение оккупационной российской армии в Украине вполне возможно.

Что известно о необходимости обновленной стратегии для Украины

В ведомстве подчеркнули, что для победы Украины западные партнеры должны оперативно корректировать объемы военной помощи и навязывая армии РФ тактику невыносимого истощения.

Обновленная стратегия обеспечения вооруженных сил Украины необходимой подготовкой и военной техникой создаст условия для разгрома империалистической теории победы России. Благодаря великолепному боевому духу Украины и беспрецедентному военно-технологическому превосходству и ресурсам трансатлантического сообщества, победа Украины будет стоить гораздо меньшей цены по сравнению с альтернативными последствиями, - говорится в заявлении Минобороны Эстонии. Поделиться

В эстонском оборонном ведомстве отмечают, что ускоренное масштабное финансирование украинского оборонного сектора и промышленного производства имеет решающее значение для Киева.

Это также, как отмечается, укрепит авторитет НАТО и возможности стран-членов Альянса по обеспечению защиты стран евроатлантического сообщества.