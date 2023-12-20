В Минобороны Эстонии озвучили стратегию победы Украины в войне против РФ

По мнению представителей Минобороны Эстонии, Украина все еще может добиться победы в развязанной Кремлем преступной войне.
Как в Минобороны Эстонии видят путь Украины к победе в войне
По мнению представителей эстонского оборонного ведомства, Украина может одержать победу в войне против РФ в течение трех ближайших лет при увеличении объемов военных поставок ВСУ, а также навязывая преступной армии РФ тактику невыносимого уровня истощения.
Представители эстонского оборонного ведомства отмечают, что поскольку Кремль продолжает преступную вооруженную агрессию против Украины уже на протяжении почти 10 лет, легко отчаяться, ведь стремление РФ к уничтожению Украины и причинение максимальных разрушений начинают казаться бесконечными, как и ресурсы, выделяющие на это преступное. руководство.
Однако в Минобороны Эстонии также подчеркивают, что поражение оккупационной российской армии в Украине вполне возможно.
Что известно о необходимости обновленной стратегии для Украины
В ведомстве подчеркнули, что для победы Украины западные партнеры должны оперативно корректировать объемы военной помощи и навязывая армии РФ тактику невыносимого истощения.
В эстонском оборонном ведомстве отмечают, что ускоренное масштабное финансирование украинского оборонного сектора и промышленного производства имеет решающее значение для Киева.
Это также, как отмечается, укрепит авторитет НАТО и возможности стран-членов Альянса по обеспечению защиты стран евроатлантического сообщества.
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