В Міноборони Естонії озвучили стратегію перемоги України у війні проти РФ

На думку представників Міноборони Естонії, Україна все ще може досягти перемоги у розв'язаній Кремлем злочинній війні.
Як в Міноборони Естонії бачать шлях України до перемоги у війні
На думку представників естонського оборонного відомства, Україна може здобути перемогу у війні проти РФ протягом трьох найближчих років за умов збільшення обсягів військових постачань ЗСУ, а також нав’язуючи злочинній армії РФ тактику нестерпного рівня виснаження.
Представники естонського оборонного відомства зазначають, що оскільки Кремль продовжує злочинну збройну агресію проти України вже протягом майже 10 років, легко впасти у відчай, адже прагнення РФ до знищення України і заподіяння максимальних руйнувань починають здаватись нескінченними, як і ресурси, які на це виділяє злочинне кремлівське керівництво.
Однак в Міноборони Естонії також підкреслюють, що поразка окупаційної російської армії в Україні цілком можлива.
Що відомо про необхідність оновленої стратегії для України
У відомстві підкреслили, що для перемоги України західні партнери повинні оперативно корегувати обсяги військової допомоги і нав’язуючи армії РФ тактику нестерпного виснаження.
В естонському оборонному відомстві наголошують, що прискорене масштабне фінансування українського оборонного сектора та промислового виробництва має вирішальне значення для Києва.
Це також, як зазначається, зміцнить авторитет НАТО та спроможності країн-членів Альянсу щодо забезпечення захисту країн євроатлантичної спільноти.
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