На думку представників Міноборони Естонії, Україна все ще може досягти перемоги у розв'язаній Кремлем злочинній війні.

Як в Міноборони Естонії бачать шлях України до перемоги у війні

На думку представників естонського оборонного відомства, Україна може здобути перемогу у війні проти РФ протягом трьох найближчих років за умов збільшення обсягів військових постачань ЗСУ, а також нав’язуючи злочинній армії РФ тактику нестерпного рівня виснаження.

У 1989 році падіння Берлінської стіни проклало шлях до "цілої, вільної та мирної" Європи - бачення, викладене президентом Джорджем Бушем-старшим кількома місяцями раніше. Перспектива, якої були позбавлені попередні покоління, згодом перетворилася на історію найбільшого успіху для сотень мільйонів європейців. Сьогодні саме це прагнення поставлено на карту в Україні, - зазначають в Міноборони Естонії. Поширити

Представники естонського оборонного відомства зазначають, що оскільки Кремль продовжує злочинну збройну агресію проти України вже протягом майже 10 років, легко впасти у відчай, адже прагнення РФ до знищення України і заподіяння максимальних руйнувань починають здаватись нескінченними, як і ресурси, які на це виділяє злочинне кремлівське керівництво.

Однак в Міноборони Естонії також підкреслюють, що поразка окупаційної російської армії в Україні цілком можлива.

Що відомо про необхідність оновленої стратегії для України

У відомстві підкреслили, що для перемоги України західні партнери повинні оперативно корегувати обсяги військової допомоги і нав’язуючи армії РФ тактику нестерпного виснаження.

Оновлена стратегія забезпечення Збройних сил України необхідною підготовкою та військовою технікою створить умови для розгрому імперіалістичної теорії перемоги Росії. Завдяки чудовому бойовому духу України та безпрецедентній військово-технологічній перевазі й ресурсам трансатлантичної спільноти, перемога України коштуватиме набагато меншої ціни порівняно з альтернативними наслідками, - йдеться у заяві Міноборони Естонії. Поширити

В естонському оборонному відомстві наголошують, що прискорене масштабне фінансування українського оборонного сектора та промислового виробництва має вирішальне значення для Києва.

Це також, як зазначається, зміцнить авторитет НАТО та спроможності країн-членів Альянсу щодо забезпечення захисту країн євроатлантичної спільноти.