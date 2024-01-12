У розвідці Естонії назвали мету масованих ракетних атак армії РФ по Україні

За інформацією представників розвідки армії Естонії, злочинна армія РФ за допомогою масованих ракетних атак по Україні намагається виснажити українські системи ППО.

Як армія РФ намагається послабити ППО України масованими ракетними атаками

За словами керівника Центру розвідки армії Естонії Антса Ківісельга, протягом останнього часу армія країни-агресорки активно використовує для атак по Україні бомбардувальники дальньої авіації та ракети “Калібр”.

Зокрема, ними завдаються удари по українських військових об’єктах та об’єктах інфраструктури.

Окрім цього керівник естонської військової розвідки зазначив, що завдання російськими окупантами ударів по українських аеродромах може свідчити про прагнення зірвати поставки американських винищувачів F-16 від західних партнерів, які дуже сильно турбують Кремль.

Ківісельг зазначив, що як і раніше російські військові злочинці намагаються виснажити запаси ракет до систем ППО в України.

Він також спрогнозував, що із погіршення погодних умов можна буде очікувати збільшення кількості російських масованих ракетних атак.

Ківісельг також підкреслив, що наразі російське оборона промисловість, нажаль, виробляє більше боєприпасів, ніж використовує злочинна армія РФ.

Що відомо про ситуацію на фронті та ймовірний розвиток подій

Глава естонської військової розвідки підкреслив, що російські військові злочинці випускають по позиціях ЗСУ до 10 тис снарядів на добу, тоді як українські військові - не більше 2 тис.

Основним напрямком для російських військ є місто Авдіївка, навколо і всередині якого тривають бої, але яке російській стороні досі не вдалося оточити повністю, - зазначає естонський військовий. Поширити

На його думку, російські окупанти намагатимуться захопити або знищити шляхи постачання українських військових в районі Авдіївки із метою змусити підрозділи ЗСУ в місті здатись, чи відступити.

Він підкреслив, що ні українські військові, ні російські злочинці з армії РФ не мають змоги до швидкого пересування, оскільки маневрування дуже обмежується великою кількістю мінних полів і низькими температурами.

Снігопади обмежують ефективне використання безпілотників, танкові підрозділи вкопуються і використовуються як артилерія, а через ожеледицю для переміщення на позиції використовується тільки гусеничний транспорт, - пояснює керівник естонської військової розвідки. Поширити

Він також підтвердив, що українські військові продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.