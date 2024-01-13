Силы ПВО сбили 8 крылатых ракет во время атаки РФ по Украине

В ночь на 13 января РФ нанесла ракетный удар по Украине, применив 40 целей – крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные дроны.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

Как отмечают военные, в результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

Всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. — РФ;

3 ударных БПЛА "Shahed-136/131" из Курской области;

6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К (район пуска — Тамбов);

до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков — Каспийское море, РФ);

6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской обл. — РФ;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков — оккупированная Херсонщина);

4 управляемых авиационных ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков — Брянская область — РФ).

Отметим, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы! Кроме того, "не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда!, — подчеркивают в ПС. Поделиться

Украинцев призвали не игнорировать тревогу, особенно с применением баллистики.

Что известно о последствиях вражеской атаки

Отмечается, что в результате атаки ракетами "Кинжал" взрывы прогремели в Днепре, в Кременчугском районе Полтавской области, где ракета упала на территории частного дома, однако, к счастью, не разорвалась.

Взрывы раздались в Черниговской области. Представители местных властей сообщили о работе ПВО и повреждении объектов инфраструктуры.

ПВО также работала в Кировоградской области. Сообщается, что пострадавшие и разрушения не зафиксированы.

В Ровенской области раздавались взрывы из-за работы ПВО.