Боец ВСУ сбил переносным ЗРК "Игла" российскую крылатую ракету

Украинские герои продолжают демонстрировать фантастическую несгибаемость и креативность. Защитник Евгений сбил российскую крылатую ракету с переносного ЗРК "Игла".
Уничтожил крылатую ракету с переносного ЗРК
Стрелец-зенитчик Евгений служит в Херсонской зенитной ракетной бригаде воздушного командования "Юг". Крылатую ракету он сбил впервые в жизни.
Об этом сообщило Воздушное командование "Юг" в Facebook.
Так, сначала Евгений услышал звук, а потом увидел ракету в тепловизор.
По наведению ССО уничтожены вражеские РСЗО Торнадо и САУ
Силы спецопераций ВСУ обнаружили, а Силы обороны поразили российские 152 мм самоходную гаубицу и реактивную систему залпового огня на Южном направлении.
Операторы ССО определили координаты враждебных целей и навели на них огонь HIMАРS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.
Отмечается, что в результате огневого поражения Мсту-С уничтожено, Торнадо-Г повреждено и она не подлежит восстановлению.
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