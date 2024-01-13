Боец ВСУ сбил переносным ЗРК "Игла" российскую крылатую ракету

Украинские герои продолжают демонстрировать фантастическую несгибаемость и креативность. Защитник Евгений сбил российскую крылатую ракету с переносного ЗРК "Игла".

Уничтожил крылатую ракету с переносного ЗРК

Стрелец-зенитчик Евгений служит в Херсонской зенитной ракетной бригаде воздушного командования "Юг". Крылатую ракету он сбил впервые в жизни.

Об этом сообщило Воздушное командование "Юг" в Facebook.

Так, сначала Евгений услышал звук, а потом увидел ракету в тепловизор.

Сначала услышал звук, потом увидел ее в тепловизор. Зафиксировал цель, сделал прицел и нажал "вдогонку". Четкий выстрел – и российская ракета ликвидирована, – говорится в сообщении. Поделиться

По наведению ССО уничтожены вражеские РСЗО Торнадо и САУ

Силы спецопераций ВСУ обнаружили, а Силы обороны поразили российские 152 мм самоходную гаубицу и реактивную систему залпового огня на Южном направлении.

Во время разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированные вражеские 152-мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С" и реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г". Поделиться

Операторы ССО определили координаты враждебных целей и навели на них огонь HIMАРS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

Отмечается, что в результате огневого поражения Мсту-С уничтожено, Торнадо-Г повреждено и она не подлежит восстановлению.