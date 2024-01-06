Силы ПВО озвучили результаты работы во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО озвучили результаты работы во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Этой ночью российские террористы применили против Украины два БПЛА Shahed-136/131. Все были уничтожены противовоздушной обороной.

Воздушные силы рассказали о ночной атаке РФ

Беспилотники были запущены из района русского Приморско-Ахтарского.

Оба сбиты в Николаевской и Хмельницкой областях, – пишут Воздушные силы.

Атака РФ в ночь на 6 января

Около 12 ночи глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин предупредил местных жителей о движении БпЛА на территории региона. Позже он подтвердил информацию о работе противовоздушной обороны и отметил, что пострадавших среди гражданских нет.

Уже в 1.23 во всех областях был объявлен отбой воздушной тревоги.

Первый заместитель главы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин подтвердил, что в области были звуки взрывов. По его словам, это работали силы ПВО. Данных о пострадавших нет.

Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, силы ПВО ВСУ обезвредили один БПЛА типа "Shahed". Информация о травмированных или погибших не поступала, – написал Тюрин.

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