Силы ПВО озвучили результаты работы во время ночной атаки РФ

Этой ночью российские террористы применили против Украины два БПЛА Shahed-136/131. Все были уничтожены противовоздушной обороной.

Воздушные силы рассказали о ночной атаке РФ

Беспилотники были запущены из района русского Приморско-Ахтарского.

Оба сбиты в Николаевской и Хмельницкой областях, – пишут Воздушные силы. Поделиться

Атака РФ в ночь на 6 января

Около 12 ночи глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин предупредил местных жителей о движении БпЛА на территории региона. Позже он подтвердил информацию о работе противовоздушной обороны и отметил, что пострадавших среди гражданских нет.

Уже в 1.23 во всех областях был объявлен отбой воздушной тревоги.

Первый заместитель главы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин подтвердил, что в области были звуки взрывов. По его словам, это работали силы ПВО. Данных о пострадавших нет.