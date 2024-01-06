Силы ПВО озвучили результаты работы во время ночной атаки РФ

Этой ночью российские террористы применили против Украины два БПЛА Shahed-136/131. Все были уничтожены противовоздушной обороной.
Воздушные силы рассказали о ночной атаке РФ
Беспилотники были запущены из района русского Приморско-Ахтарского.
Атака РФ в ночь на 6 января
Около 12 ночи глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин предупредил местных жителей о движении БпЛА на территории региона. Позже он подтвердил информацию о работе противовоздушной обороны и отметил, что пострадавших среди гражданских нет.
Уже в 1.23 во всех областях был объявлен отбой воздушной тревоги.
Первый заместитель главы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин подтвердил, что в области были звуки взрывов. По его словам, это работали силы ПВО. Данных о пострадавших нет.
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