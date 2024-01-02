Силы ПВО за ночь уничтожили все 35 российских "шахедов"
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО за ночь уничтожили все 35 российских "шахедов"

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 2 января российские войска атаковали Украину 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силы противовоздушной обороны сбили все воздушные цели.

Атака дронов на Украину 2 января

В Воздушных силах отмечают, что россияне атаковали дронами из мыса Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарского района в РФ.

Все вражеские ударные БПЛА уничтожены силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины.

Силы обороны юга сообщают, что россияне с вечера 1 января двумя волнами запускали дроны с паузой более 3 часов.

Первая волна продолжалась около часа, вторая – пять часов подряд.

Подразделения противовоздушной обороны на юге сбили 6 беспилотников:

  • 3 – на Николаевщине (об одном из них накануне вечером сообщало воздушное командование)

  • 2 – на Днепропетровщине

  • 1 – на Херсонщине.

В Николаеве обломки сбитого БпЛА повлекли за собой пожар гаражей, который огнеборцам удалось оперативно ликвидировать. Люди не пострадали.

Сколько ракет и дронов РФ уничтожила Украина

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года Силами обороны Украины уничтожено 1709 ракет различных типов. Среди них:

  • Х-101/555/55 – выпущено – 1360, уничтожено – 1045;

  • «Калибр» - выпущено – 834, уничтожено – 397;

  • «Искандер-К» – выпущено 154, уничтожено – 62;

  • Ударные БПЛА «Shahed-136/131» - выпущены – 3940, уничтожены – 3095.

Процент сбивания крылатых ракет и ударных БПЛА составляет около 85%.

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