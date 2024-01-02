Сили ППО за ніч знищили всі 35 російських "шахедів"

У ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили протиповітряної оборони збили всі повітряні цілі.
Атака дронів на Україну 2 січня
У Повітряних силах зазначають, що росіяни атакували дронами з мису Чауда в Криму та району Приморсько-Ахтарська в РФ.
Сили оборони півдня повідомляють, що росіяни з вечора 1 січня двома хвилями запускали дрони з паузою в понад 3 години.
Перша хвиля тривала близько години, друга - п'ять годин поспіль.
Підрозділи протиповітряної оборони на півдні збили 6 безпілотників:
3 - на Миколаївщині (про один з них напередодні ввечері повідомляло повітряне командування)
2 - на Дніпропетровщині
1 - на Херсонщині.
Скільки ракет та дронів РФ знищила Україна
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року Силами оборони України знищено 1709 ракет різних типів. Серед них:
Х-101/555/55 - випущено – 1360, знищено – 1045;
«Калібр» - випущено – 834, знищено – 397;
«Іскандер-К» - випущено 154, знищено – 62;
Ударні БпЛА «Shahed-136/131» - випущено – 3940, знищено – 3095.
Відсоток збиття крилатих ракет та ударних БпЛА наразі становить близько 85%.
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