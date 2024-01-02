Сили ППО за ніч знищили всі 35 російських "шахедів"

У ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили протиповітряної оборони збили всі повітряні цілі.

Атака дронів на Україну 2 січня

У Повітряних силах зазначають, що росіяни атакували дронами з мису Чауда в Криму та району Приморсько-Ахтарська в РФ.

Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України. Поширити

Сили оборони півдня повідомляють, що росіяни з вечора 1 січня двома хвилями запускали дрони з паузою в понад 3 години.

Перша хвиля тривала близько години, друга - п'ять годин поспіль.

Підрозділи протиповітряної оборони на півдні збили 6 безпілотників:

3 - на Миколаївщині (про один з них напередодні ввечері повідомляло повітряне командування)

2 - на Дніпропетровщині

1 - на Херсонщині.

В Миколаєві уламки збитого БпЛА спричинили пожежу гаражів, яку вогнеборцям вдалось оперативно ліквідувати. Люди не постраждали. Поширити

Скільки ракет та дронів РФ знищила Україна

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року Силами оборони України знищено 1709 ракет різних типів. Серед них:

Х-101/555/55 - випущено – 1360, знищено – 1045;

«Калібр» - випущено – 834, знищено – 397;

«Іскандер-К» - випущено 154, знищено – 62;

Ударні БпЛА «Shahed-136/131» - випущено – 3940, знищено – 3095.

Відсоток збиття крилатих ракет та ударних БпЛА наразі становить близько 85%.