Знищили "Шахеди". Олещук показав успішну бойову роботу ППО — відео

У новорічну ніч російські загарбники запустили Україні рекордну кількість “Шахедів” – 90 ударних дронів типу. Сили ППО змогли знищити 87 з них. Основну кількість ворожих безпілотників збили бійці Повітряного командування “Південь”.

Атака дронів на Україну: ППО знищила майже всі

Більшість "Шахедів" у ніч на 1 січня 2024 року було збито в зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Про це написав у Telegram командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. І надав ефектне відео бойової роботи українських військових.

На відео – бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ та мобільних вогневих груп. Дякую, воїни! Поширити

Що відомо про атаку РФ 1 січня

У новорічну ніч російські загарбники запустили Україні 90 ударних дронів типу "Шахед" – це рекордна кількість.

Сили ППО змогли знищити 87 з них. В Одесі внаслідок атаки РФ загинув один цивільний. Окрім того, під удар ворога потрапила Львівська область — там вщент згорів музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича та університет, де навчався Степан Бандера.

Ворожі дрони намагалися збити на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Вінниччині. Найбільшу кількість ворожих цілей вдалося знищити саме в Одеській області – близько 30.