Уничтожили "Шахеды". Олещук показал успешную боевую работу ПВО — видео

В новогоднюю ночь российские захватчики запустили по Украине рекордное количество "Шахедов" – 90 ударных дронов типа. Силы ПВО смогли уничтожить 87 из них. Основное количество вражеских беспилотников сбили бойцы Воздушного командования "Південь".
Атака дронов на Украину: ПВО уничтожило почти все
Большинство "Шахедов" в ночь на 1 января 2024 было сбито в зоне ответственности воздушного командования "Південь".
Об этом написал в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. И предоставил эффектное видео боевой работы украинских военных.
Что известно об атаке РФ 1 января
В новогоднюю ночь российские захватчики запустили Украине 90 ударных дронов типа "Шахед" – это рекордное количество.
Силы ПВО смогли уничтожить 87 из них. В Одессе в результате атаки РФ погиб один гражданский. Кроме того, под удар врага попала Львовская область — там дотла сгорел музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился глава ОУН-УПА Степан Бандера.
Вражеские дроны пытались сбить в Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях. Наибольшее количество вражеских целей удалось уничтожить именно в Одесской области – около 30-ти.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-