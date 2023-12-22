Воздушные силы "подловили" российские самолеты Су-34 на риске — Игнат

В Воздушных силах объяснили, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 удалось "подловить" на их риске – вражеские самолеты пытались сбросить управляемые авиабомбы на большую глубину линии столкновения.
Молниеносно и изящно: подробности уничтожения трех российских самолетов Су-34
22 декабря стало известно, что на южном направлении фронта Воздушные силы ВСУ сбили три вражеских самолета, которые пытались сбросить КАБ в Херсонскую область.
Детали спецоперации ПС сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире "Армия TV".
Оккупанты уже в своих пабликах подтверждают, желают российским пилотам "вечного полета". Рассказывают, что там даже кого-то удалось забрать с места событий живым, говорит Игнат.
Украинские бойцы сбили три российских истребителя
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, ночью 22 декабря 2023 года на куске сбитого "шахеда" с серией "Ы" оккупанты оставили послание: "сDохните сYки".
Отмечается, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили на Южном направлении.
Командующий поблагодарил бойцов за боевую работу, но не раскрыл детали операции, а также точную локацию.
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