Воздушные силы "подловили" российские самолеты Су-34 на риске — Игнат

В Воздушных силах объяснили, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 удалось "подловить" на их риске – вражеские самолеты пытались сбросить управляемые авиабомбы на большую глубину линии столкновения.

Молниеносно и изящно: подробности уничтожения трех российских самолетов Су-34

22 декабря стало известно, что на южном направлении фронта Воздушные силы ВСУ сбили три вражеских самолета, которые пытались сбросить КАБ в Херсонскую область.

Детали спецоперации ПС сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире "Армия TV".

Молниеносно и изящно. Как любит организовывать командующий (воздушных сил). Не в первый раз уже. Так было на Брянском направлении и в Одесской области дважды, когда врага застали врасплох. Поделиться

Оккупанты уже в своих пабликах подтверждают, желают российским пилотам "вечного полета". Рассказывают, что там даже кого-то удалось забрать с места событий живым, говорит Игнат.

Ну, собственно... Обнаглели, подошли ближе, пытались бить управляемыми авиабомбами на большую глубину обороны наших войск. Вы знаете, что КАБ массой 500 кг могут лететь 20-25 километров в глубину нашей обороны (в общей сложности 70 км). Но когда хочется и руки чешутся нанести удар, то, соответственно, нужно подлететь поближе. Рискнули – неудачно. Надеемся, таких рисков россияне будут делать больше и мы будем видеть больше сбитых российских "сушек". Поделиться

Украинские бойцы сбили три российских истребителя

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, ночью 22 декабря 2023 года на куске сбитого "шахеда" с серией "Ы" оккупанты оставили послание: "сDохните сYки".

Великолепная идея! Вот вам наш ответ! Вечного полета "братья"! – написал Олещук. Поделиться

Отмечается, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили на Южном направлении.

Командующий поблагодарил бойцов за боевую работу, но не раскрыл детали операции, а также точную локацию.