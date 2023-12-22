Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что охота за российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34, создававших проблемы для Сил обороны на Южном направлении, велась долгое время.
Данилов раскрыл детали ликвидации трех российских Су-34
Украинские бойцы сбили три российских истребителя
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, ночью 22 декабря 2023 года на куске сбитого "шахеда" с серией "ЬИ" оккупанты оставили послание: "сDохните сYки".
Отмечается, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили на Южном направлении.
Командующий поблагодарил бойцов за боевую работу, но не раскрыл детали операции, а также точную локацию.
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