Данилов раскрыл детали ликвидации трех российских Су-34

Мы сразу получили отчет (об уничтожении самолетов РФ силами украинской ПВО – ред.), понимаем, о чем идет речь. Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота за ними длилась долгий промежуток времени. Потому что эти самолеты мешали и представляли опасность для наших воинов, и я искренне поздравляю всех, кто принимал в этом участие. Перфектный результат, – сказал он.