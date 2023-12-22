Данилов раскрыл детали ликвидации трех российских Су-34
Категория
Украина
Дата публикации

Данилов раскрыл детали ликвидации трех российских Су-34

Данилов раскрыл детали ликвидации трех российских Су-34
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что охота за российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34, создававших проблемы для Сил обороны на Южном направлении, велась долгое время.

Данилов раскрыл детали ликвидации трех российских Су-34

Мы сразу получили отчет (об уничтожении самолетов РФ силами украинской ПВО – ред.), понимаем, о чем идет речь. Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота за ними длилась долгий промежуток времени. Потому что эти самолеты мешали и представляли опасность для наших воинов, и я искренне поздравляю всех, кто принимал в этом участие. Перфектный результат, – сказал он.

Украинские бойцы сбили три российских истребителя

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, ночью 22 декабря 2023 года на куске сбитого "шахеда" с серией "ЬИ" оккупанты оставили послание: "сDохните сYки".

Великолепная идея! Вот вам наш ответ! Вечного полета "братья"! - написал Олещук.

Отмечается, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили на Южном направлении.

Командующий поблагодарил бойцов за боевую работу, но не раскрыл детали операции, а также точную локацию.

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