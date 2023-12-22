Данілов розкрив деталі ліквідації трьох російських Су-34

Ми відразу отримали звіт (про знищення літаків РФ силами українськї ППО -ред.), розуміємо, про що йдеться. Зараз можна відкрити невеличку таємницю, що полювання за ними тривало довгий проміжок часу. Тому що ці літаки заважали і робили небезпеку для наших воїнів і я щиро вітаю всіх, хто брав у цьому участь. Перфектний результат, - сказав він.