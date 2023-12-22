Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що полювання за російськими винищувачами-бомбардувальниками Су-34, які створювали проблеми для Сил оборони на Південному напрямку, велася протягом довгого часу.
Данілов розкрив деталі ліквідації трьох російських Су-34
Українські бійці збили три російські винищувачі
Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого "шахеда" із серією "ЬІ" окупанти залишили послання: "сDохните сYки".
Зазначається, що три російські винищувача-бомбардувальника Су-34 знищили на Південному напрямку.
Командувач подякував бійцям за бойову роботу, але не розкрив деталей операції, а також точної локації.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-