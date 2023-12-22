Данілов розкрив деталі ліквідації трьох російських Су-34
Категорія
Україна
Дата публікації

Данілов розкрив деталі ліквідації трьох російських Су-34

Данілов
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що полювання за російськими винищувачами-бомбардувальниками Су-34, які створювали проблеми для Сил оборони на Південному напрямку, велася протягом довгого часу.

Данілов розкрив деталі ліквідації трьох російських Су-34

Ми відразу отримали звіт (про знищення літаків РФ силами українськї ППО -ред.), розуміємо, про що йдеться. Зараз можна відкрити невеличку таємницю, що полювання за ними тривало довгий проміжок часу. Тому що ці літаки заважали і робили небезпеку для наших воїнів і я щиро вітаю всіх, хто брав у цьому участь. Перфектний результат, - сказав він.

Українські бійці збили три російські винищувачі

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого "шахеда" із серією "ЬІ" окупанти залишили послання: "сDохните сYки".

Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Вечного полета "братья"!", – написав Олещук.

Зазначається, що три російські винищувача-бомбардувальника Су-34 знищили на Південному напрямку.

Командувач подякував бійцям за бойову роботу, але не розкрив деталей операції, а також точної локації.

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