Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34

Николай Олещук
Истребитель
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Украинские защитники 22 декабря уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении.

Украинские бойцы сбили три российских истребителя

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, ночью 22 декабря 2023 года на куске сбитого "шахеда" с серией "ЬИ" оккупанты оставили послание: "сDохните сYки".

Великолепная идея! Вот вам наш ответ! Вечного полета "братья"! - написал Олещук.

Отмечается, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили на Южном направлении.

Командующий поблагодарил бойцов за боевую работу, но не раскрыл детали операции, а также точную локацию.

Что известно о потерях армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 351350 военных.

Только за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по зенитно-ракетному комплексу противника.

Также подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса и артиллерийское средство противника.

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