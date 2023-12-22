Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34

Украинские защитники 22 декабря уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении.

Украинские бойцы сбили три российских истребителя

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, ночью 22 декабря 2023 года на куске сбитого "шахеда" с серией "ЬИ" оккупанты оставили послание: "сDохните сYки".

Великолепная идея! Вот вам наш ответ! Вечного полета "братья"! - написал Олещук. Поделиться

Отмечается, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили на Южном направлении.

Командующий поблагодарил бойцов за боевую работу, но не раскрыл детали операции, а также точную локацию.

Что известно о потерях армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 351350 военных.

Только за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по зенитно-ракетному комплексу противника.

Также подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса и артиллерийское средство противника.