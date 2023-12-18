Украинские ВС уничтожили российскую ракету Х-59 на Днепропетровщине
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские ВС уничтожили российскую ракету Х-59 на Днепропетровщине

Воздушное командование Восток
ВС ВСУ
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18 декабря около 18 часов Воздушные силы ВСУ сбили над Криворожским районом Днепропетровской области управляемую авиационную ракету Х-59.

ПС ВСУ подбили российскую крылатую ракету

18 декабря силы обороны Украины уничтожили российскую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток" в Facebook.

Это результат работы подразделения Воздушного командования "Восток".

Воинам удалось уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.

ВСУ уничтожают ракеты на Днепропетровщине

11 декабря украинские воины сообщили, что уничтожили вражескую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Ранее ВСУ также отчитались, что 9 декабря над Криворожским районом сбили вражескую ракету.

Об этом сообщалось в Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Вечером громко было в Криворожском районе. Работали наши защитники неба. Сбили ракету. Спасибо! – сообщил Лысак.

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