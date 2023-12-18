Украинские ВС уничтожили российскую ракету Х-59 на Днепропетровщине

18 декабря около 18 часов Воздушные силы ВСУ сбили над Криворожским районом Днепропетровской области управляемую авиационную ракету Х-59.
ПС ВСУ подбили российскую крылатую ракету
18 декабря силы обороны Украины уничтожили российскую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток" в Facebook.
Это результат работы подразделения Воздушного командования "Восток".
Воинам удалось уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.
ВСУ уничтожают ракеты на Днепропетровщине
11 декабря украинские воины сообщили, что уничтожили вражескую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.
Ранее ВСУ также отчитались, что 9 декабря над Криворожским районом сбили вражескую ракету.
Об этом сообщалось в Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
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