Украинские ВС уничтожили российскую ракету Х-59 на Днепропетровщине

18 декабря около 18 часов Воздушные силы ВСУ сбили над Криворожским районом Днепропетровской области управляемую авиационную ракету Х-59.

ПС ВСУ подбили российскую крылатую ракету

18 декабря силы обороны Украины уничтожили российскую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток" в Facebook.

Это результат работы подразделения Воздушного командования "Восток".

Воинам удалось уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.

ВСУ уничтожают ракеты на Днепропетровщине

11 декабря украинские воины сообщили, что уничтожили вражескую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Ранее ВСУ также отчитались, что 9 декабря над Криворожским районом сбили вражескую ракету.

Об этом сообщалось в Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.