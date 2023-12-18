Українські ПС знищили російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські ПС знищили російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині

Повітряне командування Схід
ПС

18 грудня близько 18 години Повітряні сили ЗСУ збили над Криворізьким районом Дніпропетровської області керовану авіаційну ракету Х-59.

ПС ЗСУ підбили російську крилату ракету

Сили оборони України 18 грудня знищили російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Facebook.

Зазначається, що це результат роботи підрозділу Повітряного командування "Схід".

Воїнам вдалося знищити керовану авіаційну ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Повітряну тривогу оголошували у Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях.

ЗСУ знищують ракети на Дніпропетровщині

11 грудня українські воїни повідомили, що знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Раніше ЗСУ також відзвітували, що 9 грудня над Криворізьким районом збили ворожу ракету.

Про це повідомлялося у Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Працювали наші оборонці неба. Збили ракету. Дякую! – повідомив Лисак.

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