Українські ПС знищили російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині

18 грудня близько 18 години Повітряні сили ЗСУ збили над Криворізьким районом Дніпропетровської області керовану авіаційну ракету Х-59.
ПС ЗСУ підбили російську крилату ракету
Сили оборони України 18 грудня знищили російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Facebook.
Зазначається, що це результат роботи підрозділу Повітряного командування "Схід".
Воїнам вдалося знищити керовану авіаційну ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Повітряну тривогу оголошували у Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях.
ЗСУ знищують ракети на Дніпропетровщині
11 грудня українські воїни повідомили, що знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Раніше ЗСУ також відзвітували, що 9 грудня над Криворізьким районом збили ворожу ракету.
Про це повідомлялося у Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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