Українські ПС знищили російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині

18 грудня близько 18 години Повітряні сили ЗСУ збили над Криворізьким районом Дніпропетровської області керовану авіаційну ракету Х-59.

ПС ЗСУ підбили російську крилату ракету

Сили оборони України 18 грудня знищили російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Facebook.

Зазначається, що це результат роботи підрозділу Повітряного командування "Схід".

Воїнам вдалося знищити керовану авіаційну ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Повітряну тривогу оголошували у Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях.

ЗСУ знищують ракети на Дніпропетровщині

11 грудня українські воїни повідомили, що знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Раніше ЗСУ також відзвітували, що 9 грудня над Криворізьким районом збили ворожу ракету.

Про це повідомлялося у Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.