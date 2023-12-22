Сили оборони знищили три російські винищувачі Су-34

Українські захисники 22 грудня знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Південному напрямку.

Українські бійці збили три російські винищувачі

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого "шахеда" із серією "ЬІ" окупанти залишили послання: "сDохните сYки".

Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Вечного полета "братья"!", – написав Олещук. Поширити

Зазначається, що три російські винищувача-бомбардувальника Су-34 знищили на Південному напрямку.

Командувач подякував бійцям за бойову роботу, але не розкрив деталей операції, а також точної локації.

Що відомо про втрати армії РФ

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 351 350 військових.

Лише за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника.

Також підрозділи ракетних військ уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та артилерійський засіб противника.