У Повітряних силах пояснили, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 вдалося "підловити" на їхньому ризику – ворожі літаки намагались скинути керовані авіабомби на більшу глибину за лінію зіткнення.
Блискавично і витончено: подробиці знищення трьох російських літаків Су-34
22 грудня стало відомо, що на південному напрямку фронту Повітряні сили ЗСУ збили три ворожих літака, які намагалися скинути КАБ на Херсонщину.
Деталі спецоперації ПС повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі "Армія TV".
Окупанти вже у своїх пабліках підтверджують, бажають російським пілотам "вечного полёта". Розповідають, що там навіть когось вдалося живим забрати з місця подій, каже Ігнат.
Українські бійці збили три російські винищувачі
Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого "шахеда" із серією "ЬІ" окупанти залишили послання: "сDохните сYки".
Зазначається, що три російські винищувача-бомбардувальника Су-34 знищили на Південному напрямку.
Командувач подякував бійцям за бойову роботу, але не розкрив деталей операції, а також точної локації.
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