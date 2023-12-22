У Повітряних силах пояснили, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 вдалося "підловити" на їхньому ризику ­– ворожі літаки намагались скинути керовані авіабомби на більшу глибину за лінію зіткнення.

Блискавично і витончено: подробиці знищення трьох російських літаків Су-34

22 грудня стало відомо, що на південному напрямку фронту Повітряні сили ЗСУ збили три ворожих літака, які намагалися скинути КАБ на Херсонщину.

Деталі спецоперації ПС повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі "Армія TV".

Блискавично і витончено. Як любить організовувати командувач (Повітряних сил). Не вперше уже. Так було на Брянському напрямку і на Одещині двічі, коли ворога застали зненацька. Поширити

Окупанти вже у своїх пабліках підтверджують, бажають російським пілотам "вечного полёта". Розповідають, що там навіть когось вдалося живим забрати з місця подій, каже Ігнат.

Ну, власне... Знахабніли, підійшли ближче, намагалися бити керованими авіабомбами на більшу глибину оборони наших військ. Ви знаєте, що КАБи масою 500 кг можуть летіти 20-25 кілометрів в глибину нашої оборони (загалом 70 км). Але коли хочеться і руки чешуться завдати удару, то, відповідно, треба підлетіти ближче. Ризикнули – невдало. Сподіваємося, таких ризиків росіяни будуть робити більше і ми будемо бачити більше збитих російських "Сушок". Поширити

Українські бійці збили три російські винищувачі

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого "шахеда" із серією "ЬІ" окупанти залишили послання: "сDохните сYки".

Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Вечного полета "братья"!, – написав Олещук. Поширити

Зазначається, що три російські винищувача-бомбардувальника Су-34 знищили на Південному напрямку.

Командувач подякував бійцям за бойову роботу, але не розкрив деталей операції, а також точної локації.