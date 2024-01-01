За 1 січня сили ППО знищили 9 з 10 російських "шахедів"
Категорія
Україна
Дата публікації

За 1 січня сили ППО знищили 9 з 10 російських "шахедів"

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Удень 1 січня російські окупанти атакували Україну 10-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з північного напрямку. Сили ППО знищили 9 з них.

Атака дронів 1 січня

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що близько 14.00 1 січня 2024 року війська РФ атакували Україну 10-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з північного напрямку.

Протиповітряною обороною знищено дев’ять ворожих «шахедів».

Водночас на східному напрямку знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Наслідки атаки дронів 1 січня

У житловий двоповерховий будинок в Есманській громаді Сумської області поцілив ворожий "шахед".

52-річна жінка та 40-річний чоловік померли від отриманих травм, ще одна жінка отримала поранення.

Також зафіксовано падіння уламків в декількох населених пунктах двох районів Київської області.

Пошкоджено 4 приватних будинки та 4 легкових автомобіля. На відкритих територіях виникло загоряння травʼяного настилу. Пожежі ліквідовані.

Нагадаємо, що у новорічну ніч російські війська атакували Україну 90-ма ударними дронами, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської і Запорізької областей.

Сили оборони знищили 87 ворожих дронів. Більшість «шахедів» цієї ночі було збито в зоні відповідальності повітряного командування «Південь».

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