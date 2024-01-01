За 1 января силы ПВО уничтожили 9 из 10 российских "шахедов"

Днем 1 января российские оккупанты атаковали Украину 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с северного направления. Силы ПВО уничтожили 9 из них.
Атака дронов 1 января
Воздушные силы ВСУ сообщают, что около 14.00 1 января 2024 года войска РФ атаковали Украину 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с северного направления.
В то же время на восточном направлении уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Последствия атаки дронов 1 января
В жилой двухэтажный дом в Эсманской общине Сумской области попал вражеский "шахед".
52-летняя женщина и 40-летний мужчина скончались от полученных травм, еще одна женщина получила ранения.
Также зафиксировано падение обломков в нескольких населённых пунктах двух районов Киевской области.
Повреждены 4 частных дома и 4 легковых автомобиля. На открытых территориях возникло возгорание травяного настила. Пожары ликвидированы.
Напомним, что в новогоднюю ночь российские войска атаковали Украину 90 ударными дронами, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 из ВОТ Херсонской и Запорожской областей.
Силы обороны уничтожили 87 вражеских дронов. Большинство «шахедов» этой ночью были сбиты в зоне ответственности воздушного командования «Юг».
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