Сили ППО озвучили результати роботи під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО озвучили результати роботи під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Цієї ночі російські терористи застосували проти України два БпЛА Shahed-136/131. Усі були знищені протиповітряною обороною.

Повітряні сили розповіли про нічну атаку РФ

Безпілотники були запущені з району російського Приморсько-Ахтарську.

Обидва збиті у Миколаївській та Хмельницькій областях, - пишуть Повітряні сили.

Атака РФ у ніч на 6 січня

Близько о 12 ночі голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін попередив місцевих жителів про рух БпЛА на території регіону. Пізніше він підтвердив інформацію про роботу протиповітряної оборони та відзначив, що постраждалих серед цивільних немає.

Вже о 1:23 в усіх областях було оголошено відбій повітряної тривоги.

Перший заступник голови військової адміністрації Хмельницької області Сергій Тюрін підтвердив, що в області були звуки вибухів. За його словами, це працювали сили ППО. Даних щодо постраждалих немає.

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, сили ППО ЗСУ знешкодили один БПЛА типу "Shahed". Інформація про травмованих чи загиблих не надходила, — написав Тюрін.

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