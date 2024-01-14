Армія РФ активно знищує власну техніку на Херсонщині — що відбувається

Як повідомляє команда ISW, солдати РФ дедалі частіше плутають свої власні безпілотники з українськими та активно їх знищують на окупованій частині Херсонської області.
Солдати РФ продовжують нищити свою ж техніку на фронті
Згідно з даними українського військового спостерігача Костянтина Машовця, активність українських безпілотників настільки поширена на лівобережжі Дніпра, що російське угруповання військ "Дніпро" почало сповіщати особовий склад про те, коли російські безпілотники будуть діяти в їхньому районі.
Окрім того, наголошується, що бійці ЗСУ та солдати РФ продовжували позиційні бої на східному березі, зокрема й в Кринках та поблизу них.
Як повідомляє Костянтин Машовець, командування російського 17-го танкового полку (70-та мотострілецька дивізія, 18-та загальновійськова армія) протягом останніх двох тижнів робить усе можливе, щоб вивезти з поля бою пошкоджену російську бронетехніку поблизу Кринок.
Відомо, що до цього процесу залучені не лише штатний ремонтний персонал, а також бойовий особовий склад.
Російські війська знову атакували цивільних українців на Херсонщині
Згідно з даними Херсонської ОВА, внаслідок ударів армії РФ протягом 13 січня ще 6 мирних українців були поранені.
Окрім того, наголошується, що по Херсону ворог випустив 28 снарядів.
Також вказано, що солдати РФ влучили у житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру.
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