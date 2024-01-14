Армія РФ активно знищує власну техніку на Херсонщині — що відбувається

Як повідомляє команда ISW, солдати РФ дедалі частіше плутають свої власні безпілотники з українськими та активно їх знищують на окупованій частині Херсонської області.

Солдати РФ продовжують нищити свою ж техніку на фронті

Згідно з даними українського військового спостерігача Костянтина Машовця, активність українських безпілотників настільки поширена на лівобережжі Дніпра, що російське угруповання військ "Дніпро" почало сповіщати особовий склад про те, коли російські безпілотники будуть діяти в їхньому районі.

Це насамперед пов’язано з тим, що солдати РФ дедалі частіше плутають свої власні безпілотники з українськими і відкривають по них вогонь. Станом на 13 січня українські сили утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, але підтверджених змін у цьому районі не зафіксовано. Поширити

Окрім того, наголошується, що бійці ЗСУ та солдати РФ продовжували позиційні бої на східному березі, зокрема й в Кринках та поблизу них.

Як повідомляє Костянтин Машовець, командування російського 17-го танкового полку (70-та мотострілецька дивізія, 18-та загальновійськова армія) протягом останніх двох тижнів робить усе можливе, щоб вивезти з поля бою пошкоджену російську бронетехніку поблизу Кринок.

Відомо, що до цього процесу залучені не лише штатний ремонтний персонал, а також бойовий особовий склад.

Російські війська знову атакували цивільних українців на Херсонщині

Згідно з даними Херсонської ОВА, внаслідок ударів армії РФ протягом 13 січня ще 6 мирних українців були поранені.

За минулу добу противник здійснив 103 обстріли, випустивши 406 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. Поширити

Окрім того, наголошується, що по Херсону ворог випустив 28 снарядів.

Також вказано, що солдати РФ влучили у житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру.