Залужний побував на передовій — перші подробиці та фото

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний декілька днів зі своєю командою працював в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса".

Залужний відвідав передові позиції на фронті

За словами Головнокомандувача ЗСУ, разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою вони декілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Таврія» та «Одеса».

Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки, — розповів генерал. Поширити

Окрім того, наголошується, що разом з командувачем Військово-морських сил було детально опрацьоване питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.

Разом — Переможемо! — підсумував Валерій Залужний та опублікував фото з передової. Поширити

Що відбувається на полі бою 13-14 січня

13 січня на фронті відбулося 61 бойове зіткнення.

Загалом армія РФ завдала 32 ракетних та 91 авіаційний ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях бійців ЗСУ та мирних українцях.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, 4 засоби протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника. Поширити

Окрім того, вказано, що українським воїнам вдалося знищити 840 солдатів РФ, 10 танків, 33 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 8 крилатих ракет, 35 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.