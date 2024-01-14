Залужний побував на передовій — перші подробиці та фото
Категорія
Україна
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Залужний побував на передовій — перші подробиці та фото

Валерій Залужний
Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний декілька днів зі своєю командою працював в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса".

Залужний відвідав передові позиції на фронті

За словами Головнокомандувача ЗСУ, разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою вони декілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Таврія» та «Одеса».

Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки, — розповів генерал.

Окрім того, наголошується, що разом з командувачем Військово-морських сил було детально опрацьоване питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.

Разом — Переможемо! — підсумував Валерій Залужний та опублікував фото з передової.

Що відбувається на полі бою 13-14 січня

13 січня на фронті відбулося 61 бойове зіткнення.

Загалом армія РФ завдала 32 ракетних та 91 авіаційний ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях бійців ЗСУ та мирних українцях.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, 4 засоби протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Окрім того, вказано, що українським воїнам вдалося знищити 840 солдатів РФ, 10 танків, 33 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 8 крилатих ракет, 35 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

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