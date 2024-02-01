Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав статтю для CNN, у якій торкнувся тем мобілізації в Україні, недієвості міжнародних санкцій проти РФ та необхідності зосередитися на новітніх технологіях.

Важливість безпілотників

Залужний пише, що центральним рушієм війни Росії проти України є розробка систем безпілотної зброї.

Вони поширюються неймовірною швидкістю, і сфера їхнього застосування стає все ширшою. Важливо те, що саме безпілотники, разом з іншими видами передової зброї є найкращим способом для України уникнути втягнення в позиційну війну, де ми не маємо переваги. Поширити

Зменшення допомоги союзників та неефективні санкції

Ще одним фактором, який впливає на поточну стратегію, є зменшення військової підтримки України з боку ключових союзників, які боряться із їх власною політичною напругою.

Запаси ракет, засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для артилерії наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальну нестачу порохових зарядів. Поширити

Росія, попереджає Головнокомандувач, може спробувати спровокувати подальші конфлікти деінде, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відвернули увагу міжнародної спільноти від України.

Слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що Росія, у партнерстві з деякими іншими країнами, все ще здатна розгорнути свій військово-промисловий комплекс, щоб продовжити війну на виснаження проти нас. Поширити

Мобілізація в Україні

Залужний пише, що потрібно визнати суттєву перевагу РФ в мобілізації людських ресурсів і порівняти це з нездатністю державних інституцій в Україні покращити чисельність українських збройних сил без застосування непопулярних заходів.

Ми підбиті недосконалістю нормативно-правової бази в нашій країні, а також частковою монополізацією ОПК. Це призводить до вузьких місць у виробництві – наприклад, боєприпасів – що ще більше посилює залежність України від її союзників щодо поставок. Поширити

Залужний називає вихід із ситуації

Головнокомандувач зазначає, що український бойовий досвід, особливо з 2022 року, є унікальним – але в інтересах перемоги Україна повинна постійно знаходити нові шляхи та нові можливості, які допоможуть отримати перевагу над Росією.

Можливо, пріоритетом номер один тут є оволодіння цілим арсеналом (відносно) дешевих, сучасних і високоефективних безпілотних транспортних засобів та інших технологічних засобів. Поширити

Це означає повне перепланування операцій на полі бою – і відмову від застарілого стереотипного мислення.

Залужний пише, що Україні потрібно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння.

Враховуючи все на даний момент, ми вважаємо, що створення такої системи може бути досягнуто за п'ять місяців. Наші партнери дотримуються такої ж думки. Поширити

За його словами, цей час буде витрачено на створення відповідної організаційної структури, заповнення та оснащення посад, забезпечення навчання та підтримки, розбудову допоміжної інфраструктури та логістики та розробку доктринальної основи.