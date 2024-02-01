Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав статтю для CNN, у якій торкнувся тем мобілізації в Україні, недієвості міжнародних санкцій проти РФ та необхідності зосередитися на новітніх технологіях.
Важливість безпілотників
Залужний пише, що центральним рушієм війни Росії проти України є розробка систем безпілотної зброї.
Зменшення допомоги союзників та неефективні санкції
Ще одним фактором, який впливає на поточну стратегію, є зменшення військової підтримки України з боку ключових союзників, які боряться із їх власною політичною напругою.
Росія, попереджає Головнокомандувач, може спробувати спровокувати подальші конфлікти деінде, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відвернули увагу міжнародної спільноти від України.
Мобілізація в Україні
Залужний пише, що потрібно визнати суттєву перевагу РФ в мобілізації людських ресурсів і порівняти це з нездатністю державних інституцій в Україні покращити чисельність українських збройних сил без застосування непопулярних заходів.
Залужний називає вихід із ситуації
Головнокомандувач зазначає, що український бойовий досвід, особливо з 2022 року, є унікальним – але в інтересах перемоги Україна повинна постійно знаходити нові шляхи та нові можливості, які допоможуть отримати перевагу над Росією.
Це означає повне перепланування операцій на полі бою – і відмову від застарілого стереотипного мислення.
Залужний пише, що Україні потрібно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння.
За його словами, цей час буде витрачено на створення відповідної організаційної структури, заповнення та оснащення посад, забезпечення навчання та підтримки, розбудову допоміжної інфраструктури та логістики та розробку доктринальної основи.
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