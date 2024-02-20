Россияне заявили об атаке дронами Брянской области РФ
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Проиcшествия
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Россияне заявили об атаке дронами Брянской области РФ

Атака
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Источник:  online.ua

Местный губернатор заявил 20 февраля о сбитии якобы украинских дронов над несколькими районами.

Что известно об атаке дронов в Брянской области

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, речь идет о беспилотнике самолетного типа, который был "уничтожен над территорией Погарского района".

В атаке дрона российская сторона традиционно обвиняет Украину. Также местный губернатор уверяет, что "пострадавших и разрушений нет".

Оперативные и экстренные службы работают на месте, говорится в его сообщении этой ночью.

Позднее Богомаз сообщил, что еще "два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ".

Что известно об атаках дронов в Брянской области

Напомним 19 февраля, власти Брянской области также сообщали о якобы сбитии двух украинских беспилотников в небе над регионом.

Местный губернатор Богомаз рассказывал, что дроны были реактивны.

Перед тем, 17 февраля, он также заявлял о работе ПВО в Брянской области и говорил о пяти якобы уничтоженных беспилотниках.

Добавим также, что аналогичная ситуация произошла в Брянской области примерно неделей раньше. Тогда в Минобороны России заявили о якобы "сбитии" трех беспилотников над Брянской областью.

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