Россияне заявили об атаке дронами Брянской области РФ

Местный губернатор заявил 20 февраля о сбитии якобы украинских дронов над несколькими районами.
Что известно об атаке дронов в Брянской области
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, речь идет о беспилотнике самолетного типа, который был "уничтожен над территорией Погарского района".
В атаке дрона российская сторона традиционно обвиняет Украину. Также местный губернатор уверяет, что "пострадавших и разрушений нет".
Позднее Богомаз сообщил, что еще "два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ".
Что известно об атаках дронов в Брянской области
Напомним 19 февраля, власти Брянской области также сообщали о якобы сбитии двух украинских беспилотников в небе над регионом.
Местный губернатор Богомаз рассказывал, что дроны были реактивны.
Перед тем, 17 февраля, он также заявлял о работе ПВО в Брянской области и говорил о пяти якобы уничтоженных беспилотниках.
Добавим также, что аналогичная ситуация произошла в Брянской области примерно неделей раньше. Тогда в Минобороны России заявили о якобы "сбитии" трех беспилотников над Брянской областью.
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