В Брянской области РФ вспыхнула нефтебаза после атаки дрона – видео

Мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в Клинце Брянской области. Россияне заявили о якобы атаке беспилотника.

Что известно о "хлопке" в Брянской области

Российское Министерство обороны отчиталось, что якобы в Брянской области ночью 19 января был уничтожен беспилотник. Традиционно обвинили Украину.

При этом губернатор региона написал, что якобы предпринималась попытка атаки на объекты на территории города Клинцы. Богомаз утверждает, что дрон был ликвидирован средствами РЭБ, но он успел сбросить боеприпас на территорию нефтебазы.

По его словам, произошло возгорание резервуаров, а пострадавших нет.

В сети же публикуют кадры сильного пожара на нефтебазе. Пожар сопровождается задымлением.

Атака на нефтебазу в Санкт-Петербурге

18 января россияне заявили о попытке атаки на нефтебазу в Санкт-Петербурге. Источники в спецслужбах подтвердили атаку, заявив, что это была успешно прошедшая спецоперация ГУР Минобороны.

Речь идет об атаке на нефтегазовую компанию "Петербургский нефтяной терминал". Это самый крупный российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

По данным росСМИ, обломки дрона упали на открытой территории одной из элеваторных площадок порта между резервуарами с мазутом. После падения дрон взорвался, в результате чего начался пожар. Площадь горения составила 130 квадратных метров.