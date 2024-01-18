Украинские дроны атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге – ГУР
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Проиcшествия
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Украинские дроны атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге – ГУР

Нефтебаза
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Источник:  online.ua

Атака украинских беспилотников в ночь на 18 января по нефтебазе в Ленинградской области является спецоперацией Главного управления разведки МОУ.

Что известно об атаке ГУР по нефтебазе РФ

Как сообщают источники в ГУР, это операция с задействованием современных украинских средств. В настоящее время продолжается сбор данных, подтверждены попадания по целям.

Теперь военные объекты Питера и Ленинградской области — в зоне досягаемости украинских сил, — сообщили в ГУР.

По данным российских СМИ, "Петербургский нефтяной терминал" является крупнейшим российским терминалом по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

По предварительным данным, всего было запущено три беспилотника, два из которых были подавлены РЭБ и упали в Финский залив. В то же время третий беспилотник сбили над территорией нефтеналивного терминала около половины второго ночи.

Отмечается, что обломки дрона упали на открытой территории одной из элеваторных площадок порта между резервуарами с мазутом. После падения дрон взорвался, в результате чего начался пожар. Площадь горения составила 130 квадратных метров.

Ночная атака дронов по территории РФ

18 января российское оборонное ведомство сообщило об атаке украинских беспилотников, в частности в Ленинградской области, БПЛА якобы была сбита.

В то же время, росСМИ пишут, что беспилотник упал и взорвался на территории АО "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге.

В Минобороны РФ сообщили, что один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области.

Кроме этого, утром 18 января мэрия российского Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе, жителям рекомендовали оставаться дома. Тревога продолжалась всего 20 минут, после этого местные власти сообщили, что над областью ПВО якобы сбили 10 ракет.

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