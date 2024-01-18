Українські дрони атакували нафтовий термінал в Санкт-Петербурзі — ГУР

Атака українських безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки МОУ.

Що відомо про атаку ГУР по нафтобазі РФ

Як повідомляють джерела в ГУР, це — операція із задіянням сучасних українських засобів. Наразі продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях.

Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області — у зоні досяжності українських сил, — повідомили в ГУР. Поширити

За даними російських ЗМІ, "Петербурзький нафтовий термінал" є найбільшим російським терміналом з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

За попередніми даними, всього було запущено три безпілотники, два з яких були придушені РЕБ і впали у Фінську затоку. Водночас третій безпілотник збили над територією нафтоналивного терміналу близько пів на другу ночі.

Зазначається, що уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів.

Нічна атака дронів по території РФ

18 січня російське оборонне відомство повідомило про атаку українських безпілотників, зокрема у Ленінградській області, БпЛА начебто було збито.

Водночас росЗМІ пишуть, що безпілотник упав і вибухнув на території АТ "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі.

У Міноборони РФ повідомили, що один безпілотний літальний апарат знищено над територією Московської області та один перехоплено над територією Ленінградської області.

Окрім цього вранці 18 січня мерія російського Бєлгорода повідомила про ракетну небезпеку в місті, жителям рекомендували залишатися вдома. Тривога тривала лише 20 хвилин, після цього місцева влада повідомила, що над областю ППО нібито збила 10 ракет.